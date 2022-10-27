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https://sputnikarabic.ae/20221027/بيلاروسيا-تنهي-اتفاقيتين-دوليتين-للتمويل-1069524690.html
بيلاروسيا تنهي اتفاقيتين دوليتين للتمويل
بيلاروسيا تنهي اتفاقيتين دوليتين للتمويل
أنهت حكومة بيلاروسيا اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل، ونُشر المرسوم المقابل اليوم الخميس على البوابة القانونية الوطنية للجمهورية. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T06:24+0000
2022-10-27T06:24+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في المرسوم: "استنادًا إلى المادة 44 من قانون جمهورية بيلاروسيا المؤرخ 23 يوليو/ تموز 2008 رقم 421 " بشأن المعاهدات الدولية لجمهورية بيلاروسيا، قرر مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا إنهاء: اتفاق التمويل الموقع في مينسك في 5 أبريل/ نيسان 2018؛ واتفاقية التمويل، الموقعة في مينسك في 6 يوليو 2020".تدخل الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ اعتمادها.وهذه الاتفاقيات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن تخصيص الأموال لدعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في بيلاروسيا وتنفيذ برنامج الاستثمار الإقليمي والقدرة التنافسية في الجمهورية.
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أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

بيلاروسيا تنهي اتفاقيتين دوليتين للتمويل

06:24 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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أنهت حكومة بيلاروسيا اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل، ونُشر المرسوم المقابل اليوم الخميس على البوابة القانونية الوطنية للجمهورية.
وجاء في المرسوم: "استنادًا إلى المادة 44 من قانون جمهورية بيلاروسيا المؤرخ 23 يوليو/ تموز 2008 رقم 421 " بشأن المعاهدات الدولية لجمهورية بيلاروسيا، قرر مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا إنهاء: اتفاق التمويل الموقع في مينسك في 5 أبريل/ نيسان 2018؛ واتفاقية التمويل، الموقعة في مينسك في 6 يوليو 2020".
تدخل الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ اعتمادها.
وهذه الاتفاقيات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن تخصيص الأموال لدعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في بيلاروسيا وتنفيذ برنامج الاستثمار الإقليمي والقدرة التنافسية في الجمهورية.
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