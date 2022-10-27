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https://sputnikarabic.ae/20221027/تركيا-مهتمة-بالتعاون-مع-روسيا-في-مجال-تكنولوجيا-المفاعلات-النمطية-الصغيرة-1069550660.html
تركيا مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا المفاعلات النمطية الصغيرة
تركيا مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا المفاعلات النمطية الصغيرة
قال رئيس وكالة أبحاث الطاقة والنووية والمعادن التركية عبد القادر باليكجي، اليوم الخميس، إن أنقرة مهتمة بالعمل مع موسكو في مجال تكنولوجيا المفاعلات النمطية... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T19:30+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وعلى هامش الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن، ذكر أن "تركيا مهتمة الآن بتكنولوجيا المفاعلات النمطية الصغيرة، ربما يمكننا العمل مع الشركات الروسية".وتابع في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن بحاجة إلى المساعدة من الخبرات من البلدان الأخرى. أيضا، نحن في وكالتنا، نعمل على الجيل الرابع من محطات الطاقة النووية".تشارك روسيا الآن في بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو"، والتي ستلبي ما يصل إلى 10% من الطلب على الطاقة في البلاد.قال باليكجي إن المحطة الجديدة التي تقوم "روساتوم" ببنائها مهمة جدا لتركيا، للبنية التحتية، لتوليد الكهرباء ولضمان مزيج قوي من الطاقة. كما أشار إلى كيفية مساعدة روسيا في تعلم تشغيل المحطات.وعلق: "المشغلون الأتراك، بعض العلماء والطلاب، ذهبوا إلى روسيا، أكثر من 200 منهم. أعتقد أنهم بدأوا بالذهاب ربما قبل خمس سنوات، وحصلوا على درجة البكالوريوس، ودرسوا في بعض الجامعات الروسية، (والآن) بدأوا في العودة إلى تركيا لتشغيل محطات الطاقة التي دربهم الروس عليها".وأشار إلى أن تركيا ستبني محطة ثانية في سينوب بمساعدة "روساتوم" والشركات الروسية. وقال: "نحن نبني أول واحد الآن، أنت تعلم أن هناك أربعة مفاعلات في موقع. ليس لدي الكثير من المعلومات عن محطة سينوب للطاقة، لكنني أعتقد أنها ستبدأ في أقرب وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20220720/أردوغان-تركيا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روسيا-بشأن-الغاز-والطاقة-النووية-1065335995.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

تركيا مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا المفاعلات النمطية الصغيرة

19:30 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Alexei Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورمفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Alexei Malgavko
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قال رئيس وكالة أبحاث الطاقة والنووية والمعادن التركية عبد القادر باليكجي، اليوم الخميس، إن أنقرة مهتمة بالعمل مع موسكو في مجال تكنولوجيا المفاعلات النمطية الصغيرة.
واشنطن- سبوتنيك. وعلى هامش الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن، ذكر أن "تركيا مهتمة الآن بتكنولوجيا المفاعلات النمطية الصغيرة، ربما يمكننا العمل مع الشركات الروسية".
وتابع في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن بحاجة إلى المساعدة من الخبرات من البلدان الأخرى. أيضا، نحن في وكالتنا، نعمل على الجيل الرابع من محطات الطاقة النووية".
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تشارك روسيا الآن في بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو"، والتي ستلبي ما يصل إلى 10% من الطلب على الطاقة في البلاد.
قال باليكجي إن المحطة الجديدة التي تقوم "روساتوم" ببنائها مهمة جدا لتركيا، للبنية التحتية، لتوليد الكهرباء ولضمان مزيج قوي من الطاقة. كما أشار إلى كيفية مساعدة روسيا في تعلم تشغيل المحطات.
وعلق: "المشغلون الأتراك، بعض العلماء والطلاب، ذهبوا إلى روسيا، أكثر من 200 منهم. أعتقد أنهم بدأوا بالذهاب ربما قبل خمس سنوات، وحصلوا على درجة البكالوريوس، ودرسوا في بعض الجامعات الروسية، (والآن) بدأوا في العودة إلى تركيا لتشغيل محطات الطاقة التي دربهم الروس عليها".
وأشار إلى أن تركيا ستبني محطة ثانية في سينوب بمساعدة "روساتوم" والشركات الروسية. وقال: "نحن نبني أول واحد الآن، أنت تعلم أن هناك أربعة مفاعلات في موقع. ليس لدي الكثير من المعلومات عن محطة سينوب للطاقة، لكنني أعتقد أنها ستبدأ في أقرب وقت ممكن".
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