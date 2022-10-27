حاكم دبي يقول بعد لقائه السيسي إن مصر "كانت وستبقى هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه"
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
أكد حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن شعب مصر وفي، وقيادتها أصيلة، وذلك بعد لقاء جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة.
ولفت ابن راشد إلى أنه "طوال 50 عاما كان المصريين معنا منذ بداية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وشدد أن "مصر كانت وستبقى هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه".
شعب مصر شعب وفيْ .. وقيادتها قيادة أصيلة.. طوال خمسين عاماً كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا .. كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه. pic.twitter.com/s4csID3uXq— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 27, 2022
وأوضح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه التقى بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات مصر والإمارات بمرور 50 عاما من العلاقات الاستثنائية".
وأشار إلى أنه "نقل للسيسي ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات، وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها".
التقيت اليوم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية … نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات .. وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها pic.twitter.com/zTWwudVkP6— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 27, 2022
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية إن "العلاقات المصرية الاماراتية ستظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة".
وتابع السيسي أن "التفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية خلال حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 بأن "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي" وحتى الآن".