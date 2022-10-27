https://sputnikarabic.ae/20221027/حاكم-دبي-يقول-بعد-لقائه-السيسي-إن-مصر-كانت-وستبقى-هي-السند-والذخر-والظهر-والأخ-الذي-لا-نستغني-عنه-1069543098.html

حاكم دبي يقول بعد لقائه السيسي إن مصر "كانت وستبقى هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا ‏نستغني عنه"

حاكم دبي يقول بعد لقائه السيسي إن مصر "كانت وستبقى هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا ‏نستغني عنه"

أكد حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن شعب مصر وفي، وقيادتها أصيلة، ‏وذلك بعد لقاء جمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T14:53+0000

2022-10-27T14:53+0000

2022-10-27T14:53+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مصر

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050326840_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_e483732274889a45c7136a07d35214c5.jpg

ولفت ابن راشد إلى أنه "طوال 50 عاما كان المصريين معنا منذ بداية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة".وشدد أن "مصر كانت وستبقى هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه".وأوضح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه التقى بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات مصر والإمارات بمرور 50 عاما من العلاقات الاستثنائية".وأشار إلى أنه "نقل للسيسي ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات، وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية إن "العلاقات المصرية الاماراتية ستظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة".وتابع السيسي أن "التفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية خلال حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 بأن "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي" وحتى الآن".

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مصر, العالم العربي