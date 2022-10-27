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https://sputnikarabic.ae/20221027/حسام-زكي-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-النقاش-حول-الملفات-المرتقب-طرحها-بالقمة-العربية-1069552784.html
حسام زكي يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل النقاش حول الملفات المرتقب طرحها بالقمة العربية
حسام زكي يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل النقاش حول الملفات المرتقب طرحها بالقمة العربية
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية ناقشت العديد من... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T20:19+0000
2022-10-27T20:19+0000
جامعة الدول العربية
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وأضاف زكي في رده على موفد "سبوتنيك" للجزائر، خلال أعمال القمة العربية 31 بالجزائر، أن الملف السوري طرح للنقاش من خلال مشروع القرار الذي طرح في الاجتماعات، لكن الحوار لم يكن معمقا بالدرجة التي يأمل فيها البعض، لكن الحوار كان حول الأزمة في سوريا.وفيما يتعلق بتداعيات التوترات العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي، أوضح زكي في رده على "سبوتنيك"، أن "موضوع الأمن الغذائي والاستراتيجية التي أعدتها الجامعة العربية والمنظومة ككل طرح على اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأنه من المقرر أن يحسم الاجتماع الوزاري غدا الجمعة الملف، وأنه حال إقراره سيكون ضمن الملفات المطروحة خلال القمة.وفيما يتعلق بإعلان الجزائر بشأن الفصائل الفلسطينية، أوضح زكي أن هناك ترحيب بالجهد الجزائري.وبشأن الملف الليبي، قال زكي:" كانت هناك حوارات مطولة، خاصة أن مشروع القرار لا يوجد فيه تغييرات كبيرة عما سبق اعتماده في دورة المجلس الوزاري في سبتمبر الماضي.ولفت إلى أن بعض الدول رغبت في طرح بعض الأفكار وجرى التوافق على صياغة لمشروع القرار وقبلت من جانب الجميع.وبحسب زكي أن بعض الموضوعات رفعت للاجتماع الوزاري الذي يعقد السبت المقبل، وأن هذه الموضوعات تحتاج للجهد حتى تكون جميع مشروعات القرارات جاهزة أمام القادة العرب.وفيما يتعلق بالتمثيل في القمة، أوضح أن مستوى مشاركة كل دولة هو قرار سيادي لكل دولة، وأن الحضور في القمة سيكون طيبا وبمشاركة واسعة من الدول العربية.
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جامعة الدول العربية, العالم العربي
جامعة الدول العربية, العالم العربي

حسام زكي يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل النقاش حول الملفات المرتقب طرحها بالقمة العربية

20:19 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية ناقشت العديد من الملفات ومشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول.
وأضاف زكي في رده على موفد "سبوتنيك" للجزائر، خلال أعمال القمة العربية 31 بالجزائر، أن الملف السوري طرح للنقاش من خلال مشروع القرار الذي طرح في الاجتماعات، لكن الحوار لم يكن معمقا بالدرجة التي يأمل فيها البعض، لكن الحوار كان حول الأزمة في سوريا.
وفيما يتعلق بتداعيات التوترات العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي، أوضح زكي في رده على "سبوتنيك"، أن "موضوع الأمن الغذائي والاستراتيجية التي أعدتها الجامعة العربية والمنظومة ككل طرح على اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأنه من المقرر أن يحسم الاجتماع الوزاري غدا الجمعة الملف، وأنه حال إقراره سيكون ضمن الملفات المطروحة خلال القمة.
وفيما يتعلق بإعلان الجزائر بشأن الفصائل الفلسطينية، أوضح زكي أن هناك ترحيب بالجهد الجزائري.
وبشأن الملف الليبي، قال زكي:" كانت هناك حوارات مطولة، خاصة أن مشروع القرار لا يوجد فيه تغييرات كبيرة عما سبق اعتماده في دورة المجلس الوزاري في سبتمبر الماضي.
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أمس, 13:38 GMT
ولفت إلى أن بعض الدول رغبت في طرح بعض الأفكار وجرى التوافق على صياغة لمشروع القرار وقبلت من جانب الجميع.
وبحسب زكي أن بعض الموضوعات رفعت للاجتماع الوزاري الذي يعقد السبت المقبل، وأن هذه الموضوعات تحتاج للجهد حتى تكون جميع مشروعات القرارات جاهزة أمام القادة العرب.
وفيما يتعلق بالتمثيل في القمة، أوضح أن مستوى مشاركة كل دولة هو قرار سيادي لكل دولة، وأن الحضور في القمة سيكون طيبا وبمشاركة واسعة من الدول العربية.
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