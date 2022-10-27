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https://sputnikarabic.ae/20221027/عدة-دول-عربية-تصدر-بيانات-إدانة-لهجوم-شيراز-الإرهابي-في-إيران-1069540395.html
عدة دول عربية تصدر بيانات إدانة لهجوم شيراز الإرهابي في إيران
عدة دول عربية تصدر بيانات إدانة لهجوم شيراز الإرهابي في إيران
أصدرت عدة دول عربية بيانات إدانة لـ "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران، أمس الأربعاء، وأدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 27 آخرين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:10+0000
2022-10-27T14:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن العراق إدانته للهجوم الإرهابي وجددت بغداد موقفها الثابت من الإرهاب والعنف والتطرف، بينما قدمت التعازي الصادقة لعائلات الشهداء.كما أصدرت كل من مصر ولبنان والإمارات بيانات مماثلة تعليقا على الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز، جنوبي إيران.وأعربت مواقف الدول العربية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ "الأعمال الإجرامية"، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.وبحسب تلك البيانات فقد حذرت تلك الدول من زعزعة الأمن والاستقرار بأفعال تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أنه سيتم ملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي داعيا الإيرانيين إلى التكاتف.وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أنه تم اعتقال منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية، مشيرة إلى تأكيد الرئيس الإيراني أن الهجوم الإرهابي في "شاه جراغ" لن يمر دون سلام.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الرئيس-الإيراني-يقول-إن-أعمال-الشغب-في-البلاد-مهدت-الطريق-للهجمات-الإرهابية-1069533926.html
https://sputnikarabic.ae/20221027/الجيش-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-هجوم-شيراز-ويؤكد-جاهزيته-لتوجيه-ضربة-مدمرة-للأعداء-في-أي-مكان-1069537752.html
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العالم, إيران, العراق
العالم, إيران, العراق

عدة دول عربية تصدر بيانات إدانة لهجوم شيراز الإرهابي في إيران

14:10 GMT 27.10.2022
© AP Photo / Iranian Students' News Agencyهجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022
هجوم مسلح استهدف مزار شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Iranian Students' News Agency
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أصدرت عدة دول عربية بيانات إدانة لـ "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران، أمس الأربعاء، وأدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 27 آخرين.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن العراق إدانته للهجوم الإرهابي وجددت بغداد موقفها الثابت من الإرهاب والعنف والتطرف، بينما قدمت التعازي الصادقة لعائلات الشهداء.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الرئيس الإيراني يقول إن أعمال الشغب في البلاد مهدت الطريق للهجمات الإرهابية
11:10 GMT
كما أصدرت كل من مصر ولبنان والإمارات بيانات مماثلة تعليقا على الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز، جنوبي إيران.
وأعربت مواقف الدول العربية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ "الأعمال الإجرامية"، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الجيش الإيراني يصدر بيانا بشأن هجوم شيراز ويؤكد جاهزيته لتوجيه ضربة مدمرة للأعداء في أي مكان
13:11 GMT
وبحسب تلك البيانات فقد حذرت تلك الدول من زعزعة الأمن والاستقرار بأفعال تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أنه سيتم ملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي داعيا الإيرانيين إلى التكاتف.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أنه تم اعتقال منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية، مشيرة إلى تأكيد الرئيس الإيراني أن الهجوم الإرهابي في "شاه جراغ" لن يمر دون سلام.
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