https://sputnikarabic.ae/20221027/عدة-دول-عربية-تصدر-بيانات-إدانة-لهجوم-شيراز-الإرهابي-في-إيران-1069540395.html

عدة دول عربية تصدر بيانات إدانة لهجوم شيراز الإرهابي في إيران

عدة دول عربية تصدر بيانات إدانة لهجوم شيراز الإرهابي في إيران

أصدرت عدة دول عربية بيانات إدانة لـ "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران، أمس الأربعاء، وأدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 27 آخرين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن العراق إدانته للهجوم الإرهابي وجددت بغداد موقفها الثابت من الإرهاب والعنف والتطرف، بينما قدمت التعازي الصادقة لعائلات الشهداء.كما أصدرت كل من مصر ولبنان والإمارات بيانات مماثلة تعليقا على الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز، جنوبي إيران.وأعربت مواقف الدول العربية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ "الأعمال الإجرامية"، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.وبحسب تلك البيانات فقد حذرت تلك الدول من زعزعة الأمن والاستقرار بأفعال تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أنه سيتم ملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي داعيا الإيرانيين إلى التكاتف.وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أنه تم اعتقال منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه لا يحمل الجنسية الإيرانية، مشيرة إلى تأكيد الرئيس الإيراني أن الهجوم الإرهابي في "شاه جراغ" لن يمر دون سلام.

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