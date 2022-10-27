https://sputnikarabic.ae/20221027/لابيد-يقول-إن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-بمثابة-اعتراف-دولة-معادية-بإسرائيل-ويعتبره-إنجازا-1069528306.html
لابيد يقول إن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بمثابة اعتراف دولة معادية بإسرائيل ويعتبره إنجازا سياسيا
لابيد يقول إن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بمثابة اعتراف دولة معادية بإسرائيل ويعتبره إنجازا سياسيا
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، الاتفاق البحري مع لبنان بـ"الإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي"، لافتاً إلى أن "اتفاق الترسيم يعزز... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T08:27+0000
2022-10-27T08:27+0000
2022-10-27T08:56+0000
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وقال لابيد، في تصريحات له، إنه "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع"، مؤكداً أن "إسرائيل ستحصل على 17% من أرباح حقل قانا-صيدا، وهذا سيدخل للاقتصاد الإسرائيلي أموالا ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن".وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.وقال بو صعب، في مؤتمر صحفي من بيروت، إن "الرسالة التي سلمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى الرئيس لا تتضمن معلومات جديدة، بل هي ذاتها المتفق عليها، لكنها أصبحت الآن رسمية".من جانبه، قال الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين: "أجريت الكثير من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية، ممتن للجانب اللبناني للتوصل إلى اتفاق تاريخي يسمح بخلق فرص اجتماعية واقتصادية للطرفين".وأضاف هوكشتاين، خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، أن "كلا الطرفين في هذا الاتفاق فائزان إذا واصل الجانبان الالتزام بتنفيذ الاتفاق. إذا انتهك أحد الطرفين الاتفاق، يخسر الطرفان، وبالتالي فلا أعتقد أننا سنكون قلقين في هذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20221027/الوسيط-الأمريكي-يسلم-الرئيس-اللبناني-نص-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1069526875.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لابيد يقول إن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بمثابة اعتراف دولة معادية بإسرائيل ويعتبره إنجازا سياسيا
08:27 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، الاتفاق البحري مع لبنان بـ"الإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي"، لافتاً إلى أن "اتفاق الترسيم يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحرية عملنا ضد حزب الله".
وقال لابيد، في تصريحات له
، إنه "إنجاز سياسي لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع"، مؤكداً أن "إسرائيل ستحصل على 17% من أرباح حقل قانا-صيدا، وهذا سيدخل للاقتصاد الإسرائيلي أموالا ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن".
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية
على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وقال بو صعب، في مؤتمر صحفي من بيروت، إن "الرسالة التي سلمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى الرئيس لا تتضمن معلومات جديدة، بل هي ذاتها المتفق عليها، لكنها أصبحت الآن رسمية".
من جانبه، قال الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين: "أجريت الكثير من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية، ممتن للجانب اللبناني للتوصل إلى اتفاق تاريخي يسمح بخلق فرص اجتماعية واقتصادية للطرفين".
وأضاف هوكشتاين، خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، أن "كلا الطرفين في هذا الاتفاق فائزان إذا واصل الجانبان الالتزام بتنفيذ الاتفاق. إذا انتهك أحد الطرفين الاتفاق، يخسر الطرفان، وبالتالي فلا أعتقد أننا سنكون قلقين في هذا الشأن".