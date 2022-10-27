https://sputnikarabic.ae/20221027/الوسيط-الأمريكي-يسلم-الرئيس-اللبناني-نص-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1069526875.html
الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية
الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية
سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأميركية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T08:06+0000
2022-10-27T08:06+0000
2022-10-27T09:35+0000
العالم العربي
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1069527073_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ebbabfcdd1e2604076a70202c18921b.jpg
وجرى التسليم بحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".وأضاف بو صعب، بعد حضوره الاجتماع الذي جمع عون وهوكشتاين في قصر بعبدا: "عون كلف وفدا باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة وستكون هناك رسالة أيضا للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية".وتوجه بوصعب بالشكر لهوكشتاين على "مساهمة عمله بالوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي ولم نأخذ طرفا مع أحد".وفي المقابل قال هوكشتاين إننا "نشهد يوما تاريخيا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".وأضاف: "عقدت عدة اجتماعات هنا وكنت أقول دائما إنني متفائل وممتن لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي ولتحقيق الاتفاق"، مشددا على أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكل نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبا".وأكد: "لا بنود في اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة، وإذا حصل أي خرق لاتفاق ترسيم الحدود البحرية فإنّ لبنان وإسرائيل سيخسران".وأضاف: "هذا الاتفاق سيسمح للبنان ببدء العمل في البلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20221027/هوكشتاين-يصل-بيروت-تمهيدا-لتوقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1069524103.html
https://sputnikarabic.ae/20221024/ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وسوريا-فوائد-اقتصادية-وسياسية-1069429055.html
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1069527073_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f7d358501870aecbc40d90a43c003b9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية
08:06 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأميركية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
وجرى التسليم بحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي
سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".
وأضاف بو صعب، بعد حضوره الاجتماع الذي جمع عون وهوكشتاين في قصر بعبدا: "عون كلف وفدا باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة وستكون هناك رسالة أيضا للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية".
وتوجه بوصعب بالشكر لهوكشتاين على "مساهمة عمله بالوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي
ولم نأخذ طرفا مع أحد".
وفي المقابل قال هوكشتاين إننا "نشهد يوما تاريخيا بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".
وأضاف: "عقدت عدة اجتماعات هنا وكنت أقول دائما إنني متفائل وممتن لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي ولتحقيق الاتفاق"، مشددا على أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكل نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبا".
وأكد: "لا بنود في اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة، وإذا حصل أي خرق لاتفاق ترسيم الحدود
البحرية فإنّ لبنان وإسرائيل سيخسران".
وأضاف: "هذا الاتفاق سيسمح للبنان ببدء العمل في البلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان".