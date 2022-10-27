https://sputnikarabic.ae/20221027/ميزة-جديدة-من-ويندوز-11-تفعيل-الإنترنت-على-هواتف-سامسونغ-من-خلال-الكمبيوتر-1069552944.html

ميزة جديدة من "ويندوز 11"... تفعيل الإنترنت على هواتف "سامسونغ" من خلال الكمبيوتر

ميزة جديدة من "ويندوز 11"... تفعيل الإنترنت على هواتف "سامسونغ" من خلال الكمبيوتر

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، اليوم الخميس، عن اختبارها ميزة جديدة في أحدث نظام لها ‏‏"ويندوز 11".‏ 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T20:40+0000

2022-10-27T20:40+0000

2022-10-27T20:40+0000

مجتمع

منوعات

شركة سامسونج

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وسيتمكن بعض أصحاب الهواتف التي تعمل بنظان تشغيل "أندوريد" من تفعيل الإنترنت (هوت سبوت) تلقائيا عليها، وذلك من خلال تطبيق "Phone Link" الموجود في نظام "ويندوز 11" على الحاسوب الشخصي أو المحمول، دون الحاجة إلى تفعيله من خلال الهاتف، وفقا لموقع "9to5google".وتسمح هذه الميزة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام "ويندوز" وأجهزة الكمبيوتر الأخرى باكتشاف الهاتف المقترن، والسماح لصاحبه بتشغيل نقطة الاتصال الخاصة به (هوت سبوت) من أجل استخدامه كاتصال بالإنترنت أثناء التنقل.وستكون هذه الميزة حصرية لهواتف "سامسونغ غلاكسي"، مثل "غلاكسي إس 21" و"غلاكسي إس 22" و"فولد 3" و"فولد 4"، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر يدعم كلا من الإنترنت اللاسلكي، وتقنية الاتصال "بلوتوث".وأوضحت شركة "مايكروسوفت" في بيان لها: "يسعدنا أن نعلن أنه يمكنك الآن الوصول فورا إلى نقطة اتصال هاتفك المحمول (هوت سبوت) من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر تطبيق "Phone Link"، إذ تتيح لك ميزة نقطة الاتصال الفورية بالبدء والاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" بهاتفك بأمان دون أن تلمس هاتفك".وتابعت الشركة أنه "عندما يكون هاتفك داخل نطاق التغطية سيظهر في قائمة شبكة "واي فاي" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إذ تتكفل نقرة واحدة بتشغيل نقطة اتصال الهاتف والاتصال بها".وأكدت "مايكروسوفت" في بيانها أنه مع الميزة الجديدة "لا مزيد من تذكر كلمات المرور وكتابتها، أو البحث عن إعدادات نقطة الاتصال على الهاتف، كما أنها توفر طريقة أسهل وأسرع للاتصال المتكرر بنقطة الاتصال الخاصة بك أثناء التنقل".

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مجتمع, منوعات, شركة سامسونج