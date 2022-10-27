https://sputnikarabic.ae/20221027/هوكشتاين-يصل-بيروت-تمهيدا-لتوقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1069524103.html
هوكشتاين يصل بيروت تمهيدا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
هوكشتاين يصل بيروت تمهيدا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
وصل آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى بيروت، تمهيدا لتوقيع الاتفاق بينهما. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T05:04+0000
2022-10-27T05:04+0000
2022-10-27T05:10+0000
إسرائيل
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان
العالم العربي
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد وصل إلى بيروت، وأن الخطوة الخطية الأخيرة في مشوار تعيين الحدود في بلدة الناقورة ستجري، اليوم الخميس.ومن المقرر أن تقام مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد ظهر اليوم، في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت، أول أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لشركة "إنرجيان" للبدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش".يذكر أن شركة "إنرجيان" للطاقة، قد أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من ربط منصة "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الغاز الإسرائيلية.وقالت إنها قامت بضخ الغاز بشكل عكسي من الساحل الإسرائيلي إلى المنصة لتجريب الأنابيب، على ما نقل موقع "واللا" العبري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, العالم العربي
إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, العالم العربي
هوكشتاين يصل بيروت تمهيدا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
05:04 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
وصل آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى بيروت، تمهيدا لتوقيع الاتفاق بينهما.
وذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد وصل إلى بيروت، وأن الخطوة الخطية الأخيرة في مشوار تعيين الحدود في بلدة الناقورة ستجري، اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تقام مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد ظهر اليوم، في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية
قد أعطت، أول أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لشركة "إنرجيان" للبدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش".
يذكر أن شركة "إنرجيان"
للطاقة، قد أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من ربط منصة "كاريش" في البحر المتوسط بشبكة الغاز الإسرائيلية.
وقالت إنها قامت بضخ الغاز بشكل عكسي من الساحل الإسرائيلي إلى المنصة لتجريب الأنابيب، على ما نقل موقع "واللا" العبري.