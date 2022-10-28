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https://sputnikarabic.ae/20221028/آر-بي-جي---27-قاذف-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1069569132.html
"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
يمثل "آر بي جي - 27" أحد القواذف الصاروخية الخارقة، التي تطورها روسيا، ولا يوجد مركبة عسكرية ذات تدريع خفيف أو ثقيل أو حتى مركبة محمية بدرع تفاعلي يمكنها... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:47+0000
2022-10-28T10:47+0000
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ويتميز "آر بي جي - 27" بأنه سلاح مضاد للدروع يوفر لمن يمتلكه قدرة عالية على اختراق دروع المركبات بجميع أنواعها والتحصينات الدفاعية ويمثل الاختيار الأفضل للقوات المحمولة جوا ووحدات المشاة لأنه يوفر لهم قوة نيرانية مؤثرة أمام دبابات العدو.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة

10:47 GMT 28.10.2022
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يمثل "آر بي جي - 27" أحد القواذف الصاروخية الخارقة، التي تطورها روسيا، ولا يوجد مركبة عسكرية ذات تدريع خفيف أو ثقيل أو حتى مركبة محمية بدرع تفاعلي يمكنها النجاة من قذائفه.
ويتميز "آر بي جي - 27" بأنه سلاح مضاد للدروع يوفر لمن يمتلكه قدرة عالية على اختراق دروع المركبات بجميع أنواعها والتحصينات الدفاعية ويمثل الاختيار الأفضل للقوات المحمولة جوا ووحدات المشاة لأنه يوفر لهم قوة نيرانية مؤثرة أمام دبابات العدو.
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:13 GMT
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