https://sputnikarabic.ae/20221028/آر-بي-جي---27-قاذف-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1069569132.html
"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
يمثل "آر بي جي - 27" أحد القواذف الصاروخية الخارقة، التي تطورها روسيا، ولا يوجد مركبة عسكرية ذات تدريع خفيف أو ثقيل أو حتى مركبة محمية بدرع تفاعلي يمكنها... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:47+0000
2022-10-28T10:47+0000
2022-10-28T10:47+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1069568987_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_22b4eaf1ae078dafa7937549990054c3.png
ويتميز "آر بي جي - 27" بأنه سلاح مضاد للدروع يوفر لمن يمتلكه قدرة عالية على اختراق دروع المركبات بجميع أنواعها والتحصينات الدفاعية ويمثل الاختيار الأفضل للقوات المحمولة جوا ووحدات المشاة لأنه يوفر لهم قوة نيرانية مؤثرة أمام دبابات العدو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1069568987_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_7ca5efc78e9d33132cf5e49e2a4aaea4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"آر بي جي 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
تابعنا عبر
يمثل "آر بي جي - 27" أحد القواذف الصاروخية الخارقة، التي تطورها روسيا، ولا يوجد مركبة عسكرية ذات تدريع خفيف أو ثقيل أو حتى مركبة محمية بدرع تفاعلي يمكنها النجاة من قذائفه.
ويتميز "آر بي جي - 27" بأنه سلاح مضاد للدروع يوفر لمن يمتلكه قدرة عالية على اختراق دروع المركبات بجميع أنواعها والتحصينات الدفاعية ويمثل الاختيار الأفضل للقوات المحمولة جوا ووحدات المشاة لأنه يوفر لهم قوة نيرانية مؤثرة أمام دبابات العدو.