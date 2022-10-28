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https://sputnikarabic.ae/20221028/أردوغان-يستقبل-سعد-الحريري-في-العاصمة-التركية-1069589838.html
أردوغان يستقبل سعد الحريري في العاصمة التركية
أردوغان يستقبل سعد الحريري في العاصمة التركية
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم ‏الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة.‏ 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T20:45+0000
2022-10-28T20:45+0000
لبنان
أخبار تركيا اليوم
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وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفق ما أعلنته حسابات الرئاسة التركية وسعد الحريري على "تويتر".وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
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لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي

أردوغان يستقبل سعد الحريري في العاصمة التركية

20:45 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayسعد الحريري، لبنان 26 يوليو 2021
سعد الحريري، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
سعد الحريري، لبنان 26 يوليو 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم ‏الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة.‏
وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفق ما أعلنته حسابات الرئاسة التركية وسعد الحريري على "تويتر".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
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