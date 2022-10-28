https://sputnikarabic.ae/20221028/أردوغان-يستقبل-سعد-الحريري-في-العاصمة-التركية-1069589838.html
أردوغان يستقبل سعد الحريري في العاصمة التركية
أردوغان يستقبل سعد الحريري في العاصمة التركية
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T20:45+0000
2022-10-28T20:45+0000
2022-10-28T20:45+0000
لبنان
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم العربي
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وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفق ما أعلنته حسابات الرئاسة التركية وسعد الحريري على "تويتر".وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
أردوغان يستقبل سعد الحريري في العاصمة التركية
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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة.
وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفق ما أعلنته حسابات الرئاسة التركية وسعد الحريري على "تويتر".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تعليقه العمل السياسي
في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.