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https://sputnikarabic.ae/20221028/إصابة-3-جنود-إسرائيليين-ومعتقلين-فلسطينيين-اثنين-إثر-انقلاب-سيارة-عسكرية-صور-1069587179.html
إصابة 3 جنود إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين اثنين إثر انقلاب سيارة عسكرية... صور
إصابة 3 جنود إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين اثنين إثر انقلاب سيارة عسكرية... صور
أصيب 3 جنود إسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، بجروح من متوسطة إلى طفيفة ومعتقلين فلسطينيين اثنين، إثر انقلاب سيارة عسكرية جنوبي الضفة الغربية. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T17:28+0000
2022-10-28T17:28+0000
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "انقلبت سيارة عسكرية خلال نشاط عملياتي روتيني بالقرب من (مستوطنة) كريات أربع (في مدينة الخليل)".وأضافت أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب ضابط آخر وجندي بجروح طفيفة.وتابعت القناة: "كما تم إخلاء فلسطينيين اثنين كانا في السيارة لتلقي العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني".ولم تفصح القناة عن مدى خطورة إصابة الفلسطينيين، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنهما معتقلان.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إصابة 3 جنود إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين اثنين إثر انقلاب سيارة عسكرية... صور

17:28 GMT 28.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أصيب 3 جنود إسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، بجروح من متوسطة إلى طفيفة ومعتقلين فلسطينيين اثنين، إثر انقلاب سيارة عسكرية جنوبي الضفة الغربية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "انقلبت سيارة عسكرية خلال نشاط عملياتي روتيني بالقرب من (مستوطنة) كريات أربع (في مدينة الخليل)".
وأضافت أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب ضابط آخر وجندي بجروح طفيفة.
وتابعت القناة: "كما تم إخلاء فلسطينيين اثنين كانا في السيارة لتلقي العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني".
ولم تفصح القناة عن مدى خطورة إصابة الفلسطينيين، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنهما معتقلان.
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