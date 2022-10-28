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https://sputnikarabic.ae/20221028/اكتمال-وصول-القوات-السعودية-إلى-قاعدة-الظفرة-الإماراتية-للمشاركة-في-تدريبات-1069579989.html
اكتمال وصول القوات السعودية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية للمشاركة في تدريبات
اكتمال وصول القوات السعودية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية للمشاركة في تدريبات
اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية للمشاركة في تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022". 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T14:11+0000
2022-10-28T14:11+0000
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وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إنه من المقرر انطلاق فعاليات التمرين مطلع الأسبوع المقبل على أن يستمر نحو شهر.وكان في استقبال المجموعة مساعد الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالله بن محمد الحصانمن جانبه، قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري إنه تم نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، ودون أي تأثير على المهام الأخرى.وأوضح القائد السعودي أن القوات الجوية الملكية تشارك في هذا التمرين بمنظومة طائرات تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة، مؤكدًا أن هذا التمرين من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم.يذكر أن هذا التمرين تشارك فيه المملكة العربية السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليونان، وعُمان، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأستراليا.ويهدف التمرين إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، فضلا عن تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية.
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العالم العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

اكتمال وصول القوات السعودية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية للمشاركة في تدريبات

14:11 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldineمقاتلات سعودية
مقاتلات سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
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اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية للمشاركة في تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022".
وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إنه من المقرر انطلاق فعاليات التمرين مطلع الأسبوع المقبل على أن يستمر نحو شهر.
وكان في استقبال المجموعة مساعد الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالله بن محمد الحصان
من جانبه، قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري إنه تم نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، ودون أي تأثير على المهام الأخرى.
وأوضح القائد السعودي أن القوات الجوية الملكية تشارك في هذا التمرين بمنظومة طائرات تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة، مؤكدًا أن هذا التمرين من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم.
يذكر أن هذا التمرين تشارك فيه المملكة العربية السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليونان، وعُمان، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأستراليا.
ويهدف التمرين إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية، فضلا عن تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية.
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