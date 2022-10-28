https://sputnikarabic.ae/20221028/الأهلي-يفوز-بكأس-السوبر-المصري-أمام-الزمالك-بنتيجة-2-0-1069588841.html
الأهلي يفوز بكأس السوبر المصري أمام الزمالك بنتيجة (2-0)
الأهلي يفوز بكأس السوبر المصري أمام الزمالك بنتيجة (2-0)
فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الزمالك، وتوج بكأس السوبر، في مبارة القمة التي أقيمت بينهما في الإمارات العربية المتحدة. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T19:28+0000
2022-10-28T19:28+0000
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وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب هزاع بن زايد.وأحرز الهدف الأول للنادي الأهلي المصري، البرازيلي، برونو سافيو، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني، كريم فؤاد، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني.وبتلك النتيجة، حاز النادي الأهلي المصري على كأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه.يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مباراة السوبر المصري.واستضافت الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في 4 مناسبات سابقة، أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.واحتضن استاد هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة السوبر المصري (2014-2015) والتي فاز بها الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2)، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015.وفي 10 فبراير/شباط من العام التالي، استضاف استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة القطبين في نسخة 2016-2017 من السوبر، وفاز بها الزمالك (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.وعاد السوبر المصري إلى استاد هزاع بن زايد في 12 يناير/كانون الثاني من عام 2018، وفاز به الأهلي على المصري بهدف دون رد.وفي 20 فبراير/شباط 2020 عاد الزمالك ليتغلب على الأهلي في السوبر المصري على الأراضي الإماراتية، حين فاز (4-3) بركلات الترجيح في مباراة القمة التي جمعت الغريمين في استاد محمد بن زايد، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, مجتمع
ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, مجتمع
الأهلي يفوز بكأس السوبر المصري أمام الزمالك بنتيجة (2-0)
19:28 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 19:30 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
فاز النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الزمالك، وتوج بكأس السوبر، في مبارة القمة التي أقيمت بينهما في الإمارات العربية المتحدة.
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب هزاع بن زايد.
وأحرز الهدف الأول للنادي الأهلي المصري، البرازيلي، برونو سافيو، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني، كريم فؤاد، في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني.
وبتلك النتيجة، حاز النادي الأهلي المصري على كأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه.
يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مباراة السوبر المصري.
واستضافت الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في 4 مناسبات سابقة، أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.
واحتضن استاد هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة السوبر المصري (2014-2015) والتي فاز بها الأهلي
على الزمالك بنتيجة (3-2)، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وفي 10 فبراير/شباط من العام التالي، استضاف استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة القطبين في نسخة 2016-2017 من السوبر، وفاز بها الزمالك (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.
وعاد السوبر المصري إلى استاد هزاع بن زايد في 12 يناير/كانون الثاني من عام 2018، وفاز به الأهلي على المصري بهدف دون رد.
وفي 20 فبراير/شباط 2020 عاد الزمالك
ليتغلب على الأهلي في السوبر المصري على الأراضي الإماراتية، حين فاز (4-3) بركلات الترجيح في مباراة القمة التي جمعت الغريمين في استاد محمد بن زايد، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.