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https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تؤكد-أنه-لن-ينجح-ابتزاز-أمريكا-النووي-معها-1069584826.html
الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها
الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها
أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن "المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي لعام 2022"، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من ‏الحرب... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:38+0000
2022-10-28T15:38+0000
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وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، أن المراجعة الأمريكية "تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية".وقال: "من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي"، مؤكدا أن "الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين".وحثت الصين أمريكا على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين".وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.
https://sputnikarabic.ae/20220915/الصين-أمريكا-تتبنى-معايير-مزدوجة-بشأن-منع-انتشار-الأسلحة-النووية-1067798813.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها

15:38 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2022 / GREG BAKER
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أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن "المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي لعام 2022"، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من ‏الحرب الباردة وعقلية المحصل الصفري.‏
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، أن المراجعة الأمريكية "تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية".
وقال: "من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي"، مؤكدا أن "الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية
15 سبتمبر, 16:30 GMT
وحثت الصين أمريكا على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين".
وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".
كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.
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