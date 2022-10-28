https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تؤكد-أنه-لن-ينجح-ابتزاز-أمريكا-النووي-معها-1069584826.html
الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها
الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها
أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن "المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي لعام 2022"، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من الحرب... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:38+0000
2022-10-28T15:38+0000
2022-10-28T15:38+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_0:111:1207:790_1920x0_80_0_0_1898bc38848164a34d49e357343f4214.jpg
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، أن المراجعة الأمريكية "تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية".وقال: "من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي"، مؤكدا أن "الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين".وحثت الصين أمريكا على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين".وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.
https://sputnikarabic.ae/20220915/الصين-أمريكا-تتبنى-معايير-مزدوجة-بشأن-منع-انتشار-الأسلحة-النووية-1067798813.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_134:0:1207:805_1920x0_80_0_0_8692d1d5bf2d006b5e92ba6484091f85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها
تابعنا عبر
أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن "المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي لعام 2022"، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من الحرب الباردة وعقلية المحصل الصفري.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة
صحفية، أن المراجعة الأمريكية "تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية".
وقال: "من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي"، مؤكدا أن "الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين".
وحثت الصين أمريكا على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين".
وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".
كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.