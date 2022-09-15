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https://sputnikarabic.ae/20220915/الصين-أمريكا-تتبنى-معايير-مزدوجة-بشأن-منع-انتشار-الأسلحة-النووية-1067798813.html
الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية
الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية
حذرت الصين، اليوم الخميس، من أن القواعد العالمية التي تحظر انتشار الأسلحة النووية معرضة للخطر بسبب معايير منع الانتشار المختلفة المطبقة على إيران وحلفاء... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T16:30+0000
2022-09-15T16:30+0000
أخبار إيران
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وقال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانغ كون، إن "المعايير المزدوجة" تعني أن نصف قرن من الجهود المبذولة لتقييد حيازة الرؤوس النووية يمكن أن تبدأ في الانهيار، مما يدفع الدول نحو تجاوز العتبة النووية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".تتوقع الدول الغربية أن تحد إيران من مخزوناتها من الوقود النووي من أجل إحياء اتفاقية عام 2015 وإزالة العقوبات الاقتصادية الشاملة، وفقا لوانغ. في غضون ذلك، قال وانغ إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتزمان نقل مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أستراليا كجزء من اتفاق لبيع غواصات نووية.وأضاف وانغ في مقابلة أنه "في إيران، كانت النقطة الأساسية للاتفاق النووي هي قصر وقت الاختراق على فترة سنة واحدة أو أكثر"، في إشارة إلى الفترة الزمنية اللازمة لتخصيب ما يكفي من المواد النووية لسلاح محتمل.وتابع: "مع ذلك، يتحدثون في أستراليا عن توفير أطنان من المواد الصالحة لصنع الأسلحة إلى دولة غير حائزة على الأسلحة النووية. هذه الإعفاءات تهدد بانهيار السد الذي يعيق الانتشار".تبني الصين ما لا يقل عن 150 مفاعلا جديدا في السنوات المقبلة بتكلفة 440 مليار دولار، والتي ستدفعها بعيدا عن الولايات المتحدة كأكبر مولد للطاقة النووية في العالم.من جانبها قالت المبعوثة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا هولغيت، إن ربط الصين الاتفاق النووي الإيراني بصفقة الغواصات الأسترالية "يتحدى المنطق".وأضافت: "لا توجد معايير مزدوجة بين سياق إيران، التي لديها تاريخ من عدم الامتثال في التزاماتها الوقائية، وأستراليا، التي لم يتم العثور عليها قط في حالة عدم امتثال".انهار اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية قبل أربع سنوات بعد أن سحبت إدارة دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، ما دفع إيران للرد عن طريق تكثيف إنتاج الوقود الذري. ووصلت المحادثات لاستعادتها مرة أخرى إلى طريق مسدود في الأسابيع الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/إيران-تدين-العقوبات-الأمريكية-الأخيرة-ضدها-والمفروضة-على-خلفية-اتهامات-بالتورط-في-هجمات-إلكترونية-1067782834.html
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أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية

16:30 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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حذرت الصين، اليوم الخميس، من أن القواعد العالمية التي تحظر انتشار الأسلحة النووية معرضة للخطر بسبب معايير منع الانتشار المختلفة المطبقة على إيران وحلفاء الولايات المتحدة.
وقال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانغ كون، إن "المعايير المزدوجة" تعني أن نصف قرن من الجهود المبذولة لتقييد حيازة الرؤوس النووية يمكن أن تبدأ في الانهيار، مما يدفع الدول نحو تجاوز العتبة النووية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
تتوقع الدول الغربية أن تحد إيران من مخزوناتها من الوقود النووي من أجل إحياء اتفاقية عام 2015 وإزالة العقوبات الاقتصادية الشاملة، وفقا لوانغ. في غضون ذلك، قال وانغ إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتزمان نقل مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أستراليا كجزء من اتفاق لبيع غواصات نووية.
وأضاف وانغ في مقابلة أنه "في إيران، كانت النقطة الأساسية للاتفاق النووي هي قصر وقت الاختراق على فترة سنة واحدة أو أكثر"، في إشارة إلى الفترة الزمنية اللازمة لتخصيب ما يكفي من المواد النووية لسلاح محتمل.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
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15 سبتمبر, 11:26 GMT
وتابع: "مع ذلك، يتحدثون في أستراليا عن توفير أطنان من المواد الصالحة لصنع الأسلحة إلى دولة غير حائزة على الأسلحة النووية. هذه الإعفاءات تهدد بانهيار السد الذي يعيق الانتشار".
تبني الصين ما لا يقل عن 150 مفاعلا جديدا في السنوات المقبلة بتكلفة 440 مليار دولار، والتي ستدفعها بعيدا عن الولايات المتحدة كأكبر مولد للطاقة النووية في العالم.
من جانبها قالت المبعوثة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا هولغيت، إن ربط الصين الاتفاق النووي الإيراني بصفقة الغواصات الأسترالية "يتحدى المنطق".
وأضافت: "لا توجد معايير مزدوجة بين سياق إيران، التي لديها تاريخ من عدم الامتثال في التزاماتها الوقائية، وأستراليا، التي لم يتم العثور عليها قط في حالة عدم امتثال".
انهار اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية قبل أربع سنوات بعد أن سحبت إدارة دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، ما دفع إيران للرد عن طريق تكثيف إنتاج الوقود الذري. ووصلت المحادثات لاستعادتها مرة أخرى إلى طريق مسدود في الأسابيع الماضية.
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