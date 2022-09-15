https://sputnikarabic.ae/20220915/الصين-أمريكا-تتبنى-معايير-مزدوجة-بشأن-منع-انتشار-الأسلحة-النووية-1067798813.html

الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية

الصين: أمريكا تتبنى معايير مزدوجة بشأن منع انتشار الأسلحة النووية

حذرت الصين، اليوم الخميس، من أن القواعد العالمية التي تحظر انتشار الأسلحة النووية معرضة للخطر بسبب معايير منع الانتشار المختلفة المطبقة على إيران وحلفاء... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T16:30+0000

2022-09-15T16:30+0000

2022-09-15T16:30+0000

أخبار إيران

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067152742_0:41:3123:1798_1920x0_80_0_0_691af5b5888ead15e68f0f41d2282923.jpg

وقال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانغ كون، إن "المعايير المزدوجة" تعني أن نصف قرن من الجهود المبذولة لتقييد حيازة الرؤوس النووية يمكن أن تبدأ في الانهيار، مما يدفع الدول نحو تجاوز العتبة النووية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".تتوقع الدول الغربية أن تحد إيران من مخزوناتها من الوقود النووي من أجل إحياء اتفاقية عام 2015 وإزالة العقوبات الاقتصادية الشاملة، وفقا لوانغ. في غضون ذلك، قال وانغ إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتزمان نقل مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أستراليا كجزء من اتفاق لبيع غواصات نووية.وأضاف وانغ في مقابلة أنه "في إيران، كانت النقطة الأساسية للاتفاق النووي هي قصر وقت الاختراق على فترة سنة واحدة أو أكثر"، في إشارة إلى الفترة الزمنية اللازمة لتخصيب ما يكفي من المواد النووية لسلاح محتمل.وتابع: "مع ذلك، يتحدثون في أستراليا عن توفير أطنان من المواد الصالحة لصنع الأسلحة إلى دولة غير حائزة على الأسلحة النووية. هذه الإعفاءات تهدد بانهيار السد الذي يعيق الانتشار".تبني الصين ما لا يقل عن 150 مفاعلا جديدا في السنوات المقبلة بتكلفة 440 مليار دولار، والتي ستدفعها بعيدا عن الولايات المتحدة كأكبر مولد للطاقة النووية في العالم.من جانبها قالت المبعوثة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا هولغيت، إن ربط الصين الاتفاق النووي الإيراني بصفقة الغواصات الأسترالية "يتحدى المنطق".وأضافت: "لا توجد معايير مزدوجة بين سياق إيران، التي لديها تاريخ من عدم الامتثال في التزاماتها الوقائية، وأستراليا، التي لم يتم العثور عليها قط في حالة عدم امتثال".انهار اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية قبل أربع سنوات بعد أن سحبت إدارة دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، ما دفع إيران للرد عن طريق تكثيف إنتاج الوقود الذري. ووصلت المحادثات لاستعادتها مرة أخرى إلى طريق مسدود في الأسابيع الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20220915/إيران-تدين-العقوبات-الأمريكية-الأخيرة-ضدها-والمفروضة-على-خلفية-اتهامات-بالتورط-في-هجمات-إلكترونية-1067782834.html

أخبار إيران

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية