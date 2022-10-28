https://sputnikarabic.ae/20221028/بلينكن-يعلن-عن-تقديم-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1069589402.html
بلينكن يعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
بلينكن يعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T20:07+0000
2022-10-28T20:07+0000
2022-10-28T20:07+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة: "نحن نعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها".وأضاف: "هناك نظامان من أنظمة الصواريخ أرض-جو NASAMS الأوليين اللذين قدمتهما الولايات المتحدة وجاهزين للتسليم إلى أوكرانيا الشهر المقبل".وتابع بلينكن: "كما نعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221024/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-بمجلس-الأمن-يوم-الثلاثاء-لمناقشة-خطط-كييف-استخدام-قنبلة-قذرة-1069432548.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بلينكن يعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية.
وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان
نشره الموقع الرسمي للوزارة: "نحن نعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها".
وأضاف: "هناك نظامان من أنظمة الصواريخ أرض-جو NASAMS الأوليين اللذين قدمتهما الولايات المتحدة وجاهزين للتسليم إلى أوكرانيا الشهر المقبل".
وتابع بلينكن: "كما نعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا".
يذكر أن روسيا
سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.