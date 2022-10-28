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https://sputnikarabic.ae/20221028/ماسك-يقيل-كبار-المسؤولين-في-تويتر-بعد-شرائه-للمنصة-1069560212.html
ماسك يقيل كبار المسؤولين في "تويتر" بعد شرائه المنصة
ماسك يقيل كبار المسؤولين في "تويتر" بعد شرائه المنصة
أصبح إيلون ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، بعد إعلان الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T06:08+0000
2022-10-28T06:29+0000
العالم
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وبحسب تقرير لـCNBC، فقد قام ماسك بإقالة الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.وكان ماسك قد نشر تغريدة على صفحته الخاصة: "تم تحرير العصفور".ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفوه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء، مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.وكانت تقارير أمريكية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 في المئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.
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العالم

ماسك يقيل كبار المسؤولين في "تويتر" بعد شرائه المنصة

06:08 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 28.10.2022)
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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أصبح إيلون ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، بعد إعلان الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقرير لـCNBC، فقد قام ماسك بإقالة الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.
وكان ماسك قد نشر تغريدة على صفحته الخاصة: "تم تحرير العصفور".
ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفوه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء، مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.
وكانت تقارير أمريكية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 في المئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.
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