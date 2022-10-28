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https://sputnikarabic.ae/20221028/مباحثات-ثلاثية-بين-بوتين-وعلييف-وباشينيان-في-منتجع-سوتشي-أواخر-الشهر-الجاري-1069577032.html
مباحثات ثلاثية بين بوتين وعلييف وباشينيان في منتجع سوتشي أواخر الشهر الجاري
مباحثات ثلاثية بين بوتين وعلييف وباشينيان في منتجع سوتشي أواخر الشهر الجاري
أعلن المكتب الصحفي في الكرملين، اليوم الجمعة، عن انعقاد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:23+0000
2022-10-28T12:23+0000
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من روسيا، تعقد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في منتجع سوتشي، مباحثات ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".ووفقا للبيان، من المقرر خلال المحادثات النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، الموقعة بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، و11 كانون الثاني/يناير و26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وخطوات تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز.
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روسيا

مباحثات ثلاثية بين بوتين وعلييف وباشينيان في منتجع سوتشي أواخر الشهر الجاري

12:23 GMT 28.10.2022
© Sputnikلقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية
لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
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أعلن المكتب الصحفي في الكرملين، اليوم الجمعة، عن انعقاد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من روسيا، تعقد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في منتجع سوتشي، مباحثات ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".

ووفقا للبيان، من المقرر خلال المحادثات النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، الموقعة بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، و11 كانون الثاني/يناير و26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وخطوات تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز.
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