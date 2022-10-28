https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-في-جامعة-الدول-العربية-يكشف-عن-موضوعات-اقتصادية-مطروحة-للمناقشة-1069576753.html
مسؤول في جامعة الدول العربية يكشف عن موضوعات اقتصادية مطروحة للمناقشة
مسؤول في جامعة الدول العربية يكشف عن موضوعات اقتصادية مطروحة للمناقشة
كشف الوزير المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات في جامعة الدول العربية عن الموضوعات التي جرت مناقشتها على المستوى الاقتصادي في اجتماعات... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:20+0000
2022-10-28T12:20+0000
2022-10-28T12:20+0000
العالم العربي
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وصرح عبد القادر لـ"سبوتنيك"، أن من بين المواضيع "موضوع الأمن الغذائي، موضوع التحول الرقمي، موضوع الشباب، موضوع المرأة ودورها في التنمية المستدامة، هذه كلها مواضيع مطروحة وسوف تناقش، نحن لا زلنا في مرحلة الجلسة الافتتاحية والآن الاجتماع على المستوى الوزاري".وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: "تحدثنا عن تداعيات هذه الأزمة على المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي".وأضاف الوزير المفوض أن هناك استراتيجية عربية للأمن الغذائي مطروحة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما أن هناك موضوع متعلق بالتحول الرقمي، معربًا عن أمله في إقرار الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي.وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برئاسة الجزائر.وترأس اجتماع المجلس وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، خلفا لنظيرته التونسية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة رئيسة الدورة السابقة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلي الدول العربية، كما يترأس وفد مصر في هذا الاجتماع الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مسؤول في جامعة الدول العربية يكشف عن موضوعات اقتصادية مطروحة للمناقشة
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كشف الوزير المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات في جامعة الدول العربية عن الموضوعات التي جرت مناقشتها على المستوى الاقتصادي في اجتماعات اليوم الجمعة.
وصرح عبد القادر لـ"سبوتنيك"، أن من بين المواضيع "موضوع الأمن الغذائي، موضوع التحول الرقمي، موضوع الشباب، موضوع المرأة ودورها في التنمية المستدامة، هذه كلها مواضيع مطروحة وسوف تناقش، نحن لا زلنا في مرحلة الجلسة الافتتاحية والآن الاجتماع على المستوى الوزاري".
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال عبد القادر: "تحدثنا عن تداعيات هذه الأزمة على المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي".
وأضاف الوزير المفوض أن هناك استراتيجية عربية للأمن الغذائي مطروحة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما أن هناك موضوع متعلق بالتحول الرقمي، معربًا عن أمله في إقرار الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي.
وانطلقت، اليوم الجمعة، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي
على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برئاسة الجزائر.
وترأس اجتماع المجلس وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، خلفا لنظيرته التونسية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة رئيسة الدورة السابقة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلي الدول العربية، كما يترأس وفد مصر في هذا الاجتماع الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة.