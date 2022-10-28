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https://sputnikarabic.ae/20221028/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يلتقي-بالسفير-الإيراني-لبحث-الملف-النووي-1069579230.html
نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي بالسفير الإيراني لبحث "الملف النووي"
نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي بالسفير الإيراني لبحث "الملف النووي"
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، الوضع حول الاتفاق النووي. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T13:35+0000
2022-10-28T13:35+0000
روسيا
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أخبار إيران
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وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حول عدد من الموضوعات الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".وأكد البيت الأبيض يوم أمس الخميس في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.وجاء هذا في إفادة صحفية لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي.وقال كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تركز اهتمامها على تلك القضية في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221026/بلينكن-يستبعد-أي-احتمال-قريب-لاستعادة-الاتفاق-النووي-الإيراني-1069519746.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي بالسفير الإيراني لبحث "الملف النووي"

13:35 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، الوضع حول الاتفاق النووي.
وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حول عدد من الموضوعات الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأكد البيت الأبيض يوم أمس الخميس في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
بلينكن يستبعد أي احتمال قريب لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني
26 أكتوبر, 19:43 GMT
وجاء هذا في إفادة صحفية لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي.
وقال كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تركز اهتمامها على تلك القضية في الوقت الحالي.
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