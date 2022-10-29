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https://sputnikarabic.ae/20221029/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-بطائرة-مسيرة-في-خليج-سيفاستوبول-1069594330.html
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، اليوم السبت، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرة مسيّرة في... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:01+0000
2022-10-29T07:01+0000
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف، على"تلغرام": "سفن أسطول البحر الأسود تصد هجومًا بطائرة دون طيار في مياه خليج سيفاستوبول، لم يتم إصابة أي منشآت في المدينة، نحافظ على الهدوء، الوضع تحت السيطرة".وأعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم، الخميس الماضي، أن محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول استُهدفت بهجوم بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرًا.ومطلع الشهر الجاري، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه من الضروري زيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/طائرة-استطلاع-أمريكية-دون-طيار-تحلق-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم-1069593879.html
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أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول

07:01 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Alexander Halperin / الانتقال إلى بنك الصورزورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود
زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Alexander Halperin
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، اليوم السبت، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرة مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.
موسكو-سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف، على"تلغرام": "سفن أسطول البحر الأسود تصد هجومًا بطائرة دون طيار في مياه خليج سيفاستوبول، لم يتم إصابة أي منشآت في المدينة، نحافظ على الهدوء، الوضع تحت السيطرة".
وأعلن رازفوجاييف أيضا "إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج".
وأعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم، الخميس الماضي، أن محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول استُهدفت بهجوم بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرًا.
ومطلع الشهر الجاري، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه من الضروري زيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب.
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06:31 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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