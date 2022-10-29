عربي
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-تعليق-صفقة-الحبوب-إلى-أجل-غير-مسمى-1069605988.html
الخارجية الروسية تكشف عن تعليق "صفقة الحبوب" إلى "أجل غير مسمى"
الخارجية الروسية تكشف عن تعليق "صفقة الحبوب" إلى "أجل غير مسمى"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T15:58+0000
2022-10-29T15:58+0000
روسيا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629515_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a5934ad4a1af21ec16527374b2792ce3.jpg
وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".وذكرت الوزارة أن "التعليمات ذات الصلة صدرت إلى الممثلين الروس في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، والذي يتحكم في نقل المواد الغذائية الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".وأردف البيان: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-مهاجمة-كييف-لسفن-تشارك-في-ضمان-أمن-ممر-الحبوب-1069599618.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629515_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_cc85b193c073c249537c7253d47a809e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تكشف عن تعليق "صفقة الحبوب" إلى "أجل غير مسمى"

15:58 GMT 29.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.
وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".

"فيما يتعلق بأعمال القوات المسلحة الأوكرانية بقيادة متخصصين بريطانيين، والموجهة من بين أمور أخرى ضد السفن الروسية التي تضمن عمل الممر الإنساني المحدد (الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه هجوم إرهابي)، الجانب الروسي لا يمكن أن يضمن سلامة السفن التي تحمل الأغذية الجافة المدنية المشاركة في مبادرة البحر الأسود "ويعلق تنفيذها من اليوم إلى أجل غير مسمى".

وذكرت الوزارة أن "التعليمات ذات الصلة صدرت إلى الممثلين الروس في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، والذي يتحكم في نقل المواد الغذائية الأوكرانية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
الدفاع الروسية تعلن مهاجمة كييف لسفن تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب"
11:34 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".
وأردف البيان: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала