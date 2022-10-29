https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-تعليق-صفقة-الحبوب-إلى-أجل-غير-مسمى-1069605988.html

الخارجية الروسية تكشف عن تعليق "صفقة الحبوب" إلى "أجل غير مسمى"

الخارجية الروسية تكشف عن تعليق "صفقة الحبوب" إلى "أجل غير مسمى"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T15:58+0000

2022-10-29T15:58+0000

2022-10-29T15:58+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".وذكرت الوزارة أن "التعليمات ذات الصلة صدرت إلى الممثلين الروس في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، والذي يتحكم في نقل المواد الغذائية الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".وأردف البيان: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".

https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-مهاجمة-كييف-لسفن-تشارك-في-ضمان-أمن-ممر-الحبوب-1069599618.html

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