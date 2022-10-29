https://sputnikarabic.ae/20221029/السلطات-الإسرائيلية-تجبر-فلسطينيا-على-هدم-منزله-في-القدس-1069611987.html
السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس
السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس
أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله، في مدينة القدس المحتلة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:21+0000
2022-10-29T18:21+0000
2022-10-29T18:21+0000
القدس
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل أحمد أبو عيسى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت ابن شقيقه عبد الهادي على هدم المنزل في بلدة شعفاط الواقعة شمال شرقي القدس.وأشار إلى أن هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 50 مترا، جاء بحجة البناء دون ترخيص، بعد تغريمه نحو 80 ألف شيقل من قبل البلدية.وذكر أبو عيسى، أن المنزل بني مؤخرا حتى يستقر فيه ابن شقيقه بعد الزواج، لكن القوات الإسرائيلية أبت إلا أن تبدد أحلامه.وأشار المواطن الفلسطيني إلى أن تكبده هذه الغرامة الكبيرة أوقعته في ضائقة مالية.وأكد على أن عائلته متمسكة بأرضها، على الرغم من سياسة التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسيين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ما-تداعيات-تراجع-أستراليا-عن-الاعتراف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-وما-تأثيره-على-الموقف-الغربي-من-فلسطين-1069233273.html
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القدس, أخبار فلسطين اليوم
القدس, أخبار فلسطين اليوم
السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس
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أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله، في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
عن صاحب المنزل أحمد أبو عيسى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت ابن شقيقه عبد الهادي على هدم المنزل في بلدة شعفاط الواقعة شمال شرقي القدس.
وأشار إلى أن هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 50 مترا، جاء بحجة البناء دون ترخيص، بعد تغريمه نحو 80 ألف شيقل من قبل البلدية.
وذكر أبو عيسى، أن المنزل بني مؤخرا حتى يستقر فيه ابن شقيقه بعد الزواج، لكن القوات الإسرائيلية
أبت إلا أن تبدد أحلامه.
وأشار المواطن الفلسطيني إلى أن تكبده هذه الغرامة الكبيرة أوقعته في ضائقة مالية.
وأكد على أن عائلته متمسكة بأرضها، على الرغم من سياسة التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسيين.