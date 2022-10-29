عربي
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/السلطات-الإسرائيلية-تجبر-فلسطينيا-على-هدم-منزله-في-القدس-1069611987.html
السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس
السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس
أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله، في مدينة القدس المحتلة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:21+0000
2022-10-29T18:21+0000
القدس
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1068776034_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ce6b09507e675b0b87644c4aca3a9940.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل أحمد أبو عيسى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت ابن شقيقه عبد الهادي على هدم المنزل في بلدة شعفاط الواقعة شمال شرقي القدس.وأشار إلى أن هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 50 مترا، جاء بحجة البناء دون ترخيص، بعد تغريمه نحو 80 ألف شيقل من قبل البلدية.وذكر أبو عيسى، أن المنزل بني مؤخرا حتى يستقر فيه ابن شقيقه بعد الزواج، لكن القوات الإسرائيلية أبت إلا أن تبدد أحلامه.وأشار المواطن الفلسطيني إلى أن تكبده هذه الغرامة الكبيرة أوقعته في ضائقة مالية.وأكد على أن عائلته متمسكة بأرضها، على الرغم من سياسة التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسيين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ما-تداعيات-تراجع-أستراليا-عن-الاعتراف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-وما-تأثيره-على-الموقف-الغربي-من-فلسطين-1069233273.html
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1068776034_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_bef59b62707311c1c08e088478095629.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القدس, أخبار فلسطين اليوم
القدس, أخبار فلسطين اليوم

السلطات الإسرائيلية تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس

18:21 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله، في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل أحمد أبو عيسى أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت ابن شقيقه عبد الهادي على هدم المنزل في بلدة شعفاط الواقعة شمال شرقي القدس.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
ما تداعيات تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما تأثيره على الموقف الغربي من فلسطين؟
19 أكتوبر, 13:38 GMT
وأشار إلى أن هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 50 مترا، جاء بحجة البناء دون ترخيص، بعد تغريمه نحو 80 ألف شيقل من قبل البلدية.
وذكر أبو عيسى، أن المنزل بني مؤخرا حتى يستقر فيه ابن شقيقه بعد الزواج، لكن القوات الإسرائيلية أبت إلا أن تبدد أحلامه.
وأشار المواطن الفلسطيني إلى أن تكبده هذه الغرامة الكبيرة أوقعته في ضائقة مالية.
وأكد على أن عائلته متمسكة بأرضها، على الرغم من سياسة التهجير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала