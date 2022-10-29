https://sputnikarabic.ae/20221029/العراق-يعلن-ترتيب-جواز-سفره-عالميا-وعدد-الدول-التي-يسمح-بدخولها-دون-تأشيرة-1069596992.html
العراق يعلن ترتيب جواز سفره عالميا وعدد الدول التي يسمح بدخولها دون تأشيرة
العراق يعلن ترتيب جواز سفره عالميا وعدد الدول التي يسمح بدخولها دون تأشيرة
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن ترتيب جواز سفرها عالميا، وكذلك عدد الدول التي يسمح بدخولها دون الحاجة للحصول على تأشيرة (فيزا). 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T09:15+0000
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2022-10-29T09:15+0000
العراق
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وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة، العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، إن "الجواز العراقي يحتل عالميا المرتبة 109 من مجموع دول العالم، ويمنح الدخول إلى 29 دولة فقط من دون فيزا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وعن الأعداد الصادرة من جواز السفر العراقي خلال عام، أشار إلى أنها بلغت أكثر من 4000 إلى 4200 جواز، في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حتى نفس الفترة والشهر من العام الحالي.وذكر ماجد عدنان أحمد أن جواز السفر العراقي ينقسم إلى 4 فئات، منها "الجواز الدبلوماسي"، الذي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة هي الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وكوالالمبور وأذربيجان والصين وفنزويلا وصربيا وفيتنام.
https://sputnikarabic.ae/20220527/العراق-يعلن-عن-إصدار-جواز-سفر-إلكتروني-1062757120.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق يعلن ترتيب جواز سفره عالميا وعدد الدول التي يسمح بدخولها دون تأشيرة
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كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن ترتيب جواز سفرها عالميا، وكذلك عدد الدول التي يسمح بدخولها دون الحاجة للحصول على تأشيرة (فيزا).
وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة، العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، إن "الجواز العراقي يحتل عالميا المرتبة 109 من مجموع دول العالم، ويمنح الدخول إلى 29 دولة فقط من دون فيزا"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وعن الأعداد الصادرة من جواز السفر العراقي خلال عام، أشار إلى أنها بلغت أكثر من 4000 إلى 4200 جواز، في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حتى نفس الفترة والشهر من العام الحالي.
وذكر ماجد عدنان أحمد أن جواز السفر العراقي ينقسم إلى 4 فئات، منها "الجواز الدبلوماسي"، الذي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة هي الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وكوالالمبور وأذربيجان والصين وفنزويلا وصربيا وفيتنام.