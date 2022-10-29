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الإمارات تستعد لتسجيل إنجاز عالمي جديد في الفضاء
الإمارات تستعد لتسجيل إنجاز عالمي جديد في الفضاء
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتسجيل إنجاز عالمي جديد في قطاع الفضاء. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T06:40+0000
2022-10-29T06:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن أبوظبي تعتزم إطلاق روبوت "المستكشف راشد" في أول مهمة عربية إلى القمر، والمهمة الرابعة على مستوى العالم.وأضافت الوكالة أنه تم تصنيع الروبوت بالكامل بأيادٍ وخبرات إماراتية.ومن المقرر إطلاق المستكشف راشد بين تاريخ 9 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من مركز كندي للفضاء في فلوريدا.وسيتم إطلاقه على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، حيث سيستغرق وصول المستكشف راشد إلى القمر نحو 3 أشهر، في مهمة تستغرق يوما قمرياً واحدا، أي ما يعادل 14 يوما أرضيا، قابلة للتمديد.وسيتنقل المستكشف راشد في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل لدراسة البلازما على سطح القمر، وغيرها من المعلومات الجديدة.وسيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 غيغابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.ويتميز المستكشف راشد بعدد من المزايا والمواصفات التقنية العالية الجودة والكفاءة، حيث تم تزويده بـ 6 أجهزة منها جهاز كاميرا ذات دقة عالية لالتقاط الصور وكاميرا ميكروسكوبية وكاميرا للتصوير الحراري وجهاز استشعار لانغموير لقياس درجة حرارة الإلكترونيات وكثافتها وجهد تأين البلازما، بالإضافة إلى وحدة قياس عزم القصور الذاتي لتتبع حركة المستكشف وكاميرا ثلاثية الأبعاد.
https://sputnikarabic.ae/20220213/الإمارات-تعلن-عن-أول-مسابقة-طلابية-لاستكشاف-القمر-1058509587.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منوعات, مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منوعات, مجتمع

الإمارات تستعد لتسجيل إنجاز عالمي جديد في الفضاء

06:40 GMT 29.10.2022
© Photo / pixabay/WikiImagesصورة للأرض من القمر
صورة للأرض من القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Photo / pixabay/WikiImages
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتسجيل إنجاز عالمي جديد في قطاع الفضاء.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن أبوظبي تعتزم إطلاق روبوت "المستكشف راشد" في أول مهمة عربية إلى القمر، والمهمة الرابعة على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أنه تم تصنيع الروبوت بالكامل بأيادٍ وخبرات إماراتية.
ومن المقرر إطلاق المستكشف راشد بين تاريخ 9 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من مركز كندي للفضاء في فلوريدا.
وفي حال هبوط المستكشف بنجاح ستكون الإمارات الدولة الأولى عربيا والرابعة عالميا التي تقوم بمهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر.
وسيتم إطلاقه على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، حيث سيستغرق وصول المستكشف راشد إلى القمر نحو 3 أشهر، في مهمة تستغرق يوما قمرياً واحدا، أي ما يعادل 14 يوما أرضيا، قابلة للتمديد.
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وسيتنقل المستكشف راشد في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل لدراسة البلازما على سطح القمر، وغيرها من المعلومات الجديدة.
وسيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 غيغابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.
ويتميز المستكشف راشد بعدد من المزايا والمواصفات التقنية العالية الجودة والكفاءة، حيث تم تزويده بـ 6 أجهزة منها جهاز كاميرا ذات دقة عالية لالتقاط الصور وكاميرا ميكروسكوبية وكاميرا للتصوير الحراري وجهاز استشعار لانغموير لقياس درجة حرارة الإلكترونيات وكثافتها وجهد تأين البلازما، بالإضافة إلى وحدة قياس عزم القصور الذاتي لتتبع حركة المستكشف وكاميرا ثلاثية الأبعاد.
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