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https://sputnikarabic.ae/20221030/إصابة-3-أطفال-إثر-قصف-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-تعز-جنوب-غربي-اليمن-1069628596.html
إصابة 3 أطفال إثر قصف منسوب لـ "أنصار الله" في تعز جنوب غربي اليمن
إصابة 3 أطفال إثر قصف منسوب لـ "أنصار الله" في تعز جنوب غربي اليمن
أصيب ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قذيفة أطلقتها جماعة "أنصار الله" سقطت لحظة خروج أطفال من مدرسة في منطقة المطار القديم غربي مدينة ‎تعز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة، بينهم شقيقان بجراح بليغة.وأضاف أن القذيفة أسفرت أيضاً عن إلحاق أضرار مادية.وتتعرض مناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز، بين الحين والآخر، إلى قصف يوقع ضحايا، يحمل الجيش اليمني جماعة "أنصار الله" مسؤوليته.وتتقاسم قوات الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221030/مفاوض-في-جماعة-أنصار-الله-الحوار-مع-السعودية-ينحصر-في-وقف-الحرب-وإعادة-الإعمار-1069620387.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي

إصابة 3 أطفال إثر قصف منسوب لـ "أنصار الله" في تعز جنوب غربي اليمن

11:10 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Bashaصبي صغير يقف على خلفية ركام في تعز، اليمن 18 مارس/ آذار 2018
صبي صغير يقف على خلفية ركام في تعز، اليمن 18 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Basha
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أصيب ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قذيفة أطلقتها جماعة "أنصار الله" سقطت لحظة خروج أطفال من مدرسة في منطقة المطار القديم غربي مدينة ‎تعز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة، بينهم شقيقان بجراح بليغة.

وأضاف أن القذيفة أسفرت أيضاً عن إلحاق أضرار مادية.

وتتعرض مناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز، بين الحين والآخر، إلى قصف يوقع ضحايا، يحمل الجيش اليمني جماعة "أنصار الله" مسؤوليته.

وتتقاسم قوات الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
مفاوض في جماعة "أنصار الله" يقول إن الحوار مع السعودية ينحصر في وقف الحرب وإعادة الإعمار
00:31 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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