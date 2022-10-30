https://sputnikarabic.ae/20221030/مفاوض-في-جماعة-أنصار-الله-الحوار-مع-السعودية-ينحصر-في-وقف-الحرب-وإعادة-الإعمار-1069620387.html

مفاوض في جماعة "أنصار الله": الحوار مع السعودية ينحصر في وقف الحرب وإعادة الإعمار

مفاوض في جماعة "أنصار الله": الحوار مع السعودية ينحصر في وقف الحرب وإعادة الإعمار

قال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك العجري، اليوم السبت، إن الحوار مع السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن،... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T00:31+0000

2022-10-30T00:31+0000

2022-10-30T00:31+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:38:2887:1661_1920x0_80_0_0_8fcd672bdc24fed927381711e0da66b9.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وكتب العجري عبر "تويتر"، "المفاوضات مع السعودية لا تعني استبعاد الأطراف اليمنية الأخرى من الحل السياسي، الحديث مع السعودية ينحصر في وقف الحرب، رفع الحصار، إعادة الأعمار".ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221029/حكومة-اليمن-تتهم-أنصار-الله-بمنع-سفر-النساء-عبر-مطار-صنعاء-وبين-المحافظات-إلا-مع-مرافق-1069618426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله