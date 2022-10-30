https://sputnikarabic.ae/20221030/السوداني-يدعو-لتعزيز-الشراكة-بين-العراق-وإيران-1069625268.html
السوداني يدعو لتعزيز الشراكة بين العراق وإيران
السوداني يدعو لتعزيز الشراكة بين العراق وإيران
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين بلاده وإيران. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T08:49+0000
2022-10-30T08:49+0000
2022-10-30T08:49+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي شدد خلال اللقاء على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران.وعبّر عن رغبته في تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة شعبي البلدين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.وأوضح أن السفير الإيراني نقل تهنئة القيادة في بلاده بمناسبة تسلم السوداني مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب.وذكر أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المتبادل على جميع الصعد والمجالات.
https://sputnikarabic.ae/20221029/الرئيس-العراقي-يدعو-إلى-التحقيق-في-حادث-انفجار-صهريج-بغداد-ورئيس-الوزراء-يأمر-بتشكيل-لجنة-تحقيق-1069618634.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
السوداني يدعو لتعزيز الشراكة بين العراق وإيران
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين بلاده وإيران.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الانباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن السوداني استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي
شدد خلال اللقاء على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران.
وعبّر عن رغبته في تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة شعبي البلدين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.
وأوضح أن السفير الإيراني نقل تهنئة القيادة في بلاده بمناسبة تسلم السوداني مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب.
وذكر أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المتبادل على جميع الصعد والمجالات.