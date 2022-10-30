https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-الحكومة-العراقية-يأمر-بالتحقيق-في-انفجار-بغداد-الذي-أودى-بحياة-9-مواطنين--1069622677.html
رئيس الحكومة العراقية يأمر بالتحقيق في انفجار بغداد الذي أودى بحياة 9 مواطنين
رئيس الحكومة العراقية يأمر بالتحقيق في انفجار بغداد الذي أودى بحياة 9 مواطنين
أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار بغداد الذي أودى بحياة 9 مواطنين وأصاب 13 آخرين. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T06:41+0000
2022-10-30T06:41+0000
2022-10-30T06:41+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت خلية الإعلام الأمني أن السوداني وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.وقال البيان: "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد".وكان انفجار قد وقع، أمس السبت، في مرآب للسيارات قرب أحد ملاعب كرة القدم، في حي سكني في العاصمة العراقية بغداد.وأكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، أن المعلومات الأولية حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية تفيد بأنه ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مسؤول-أمني-عراقي-يؤكد-أن-انفجار-شرقي-بغداد-نتيجة-انفجار-صهريج-للغاز-وليس-عملا-إرهابيا-1069618010.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
رئيس الحكومة العراقية يأمر بالتحقيق في انفجار بغداد الذي أودى بحياة 9 مواطنين
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أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار بغداد الذي أودى بحياة 9 مواطنين وأصاب 13 آخرين.
ووفق بيان نشرته
وكالة الأنباء العراقية، أكدت خلية الإعلام الأمني أن السوداني وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
وقال البيان: "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد".
وعللت قرار السوداني بأنه "لاطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".
وكان انفجار قد وقع، أمس السبت، في مرآب للسيارات قرب أحد ملاعب كرة القدم، في حي سكني في العاصمة العراقية بغداد.
وأكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، أن المعلومات الأولية
حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية تفيد بأنه ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني.