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العراق... رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني يفصح عن ذمته المالية
العراق... رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني يفصح عن ذمته المالية
قالت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، هو أول ‏المسؤولين في وزارته المفصحين عن ذممهم المالية، بعد أن نال... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:11+0000
2022-10-30T09:11+0000
العراق
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وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان لها إلى أن "هيئة النزاهة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ليصبح أول المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم الماليَّة بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)ووجه السوداني الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة بتقديم ذممهم المالية لهيئة النزاهة، خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ تسلمهم مناصبهم.ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"وكتب السوداني عبر تويتر "بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-تنال-ثقة-البرلمان-1069549162.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني يفصح عن ذمته المالية

09:11 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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قالت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، هو أول ‏المسؤولين في وزارته المفصحين عن ذممهم المالية، بعد أن نال ثقة مجلس النواب العراقي.‏
وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان لها إلى أن "هيئة النزاهة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ليصبح أول المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم الماليَّة بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)
ووجه السوداني الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة بتقديم ذممهم المالية لهيئة النزاهة، خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ تسلمهم مناصبهم.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان
27 أكتوبر, 18:03 GMT
ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"
وكتب السوداني عبر تويتر "بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
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