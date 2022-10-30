https://sputnikarabic.ae/20221030/شركة-أمريكية-تستحوذ-على-حصة-كبيرة-في-حقل-غاز-قطري-1069636368.html

شركة أمريكية تستحوذ على حصة كبيرة في حقل غاز قطري

شركة أمريكية تستحوذ على حصة كبيرة في حقل غاز قطري

قال وزير الطاقة القطري، اليوم الأحد، إن شركة النفط الأمريكية العملاقة "كونوكو فيليبس"، استحوذت على حصة رئيسية أخرى في حقل ضخم للغاز الطبيعي. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T13:42+0000

2022-10-30T13:42+0000

2022-10-30T13:42+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg

وأوضح الوزير سعد شريدة الكعبي، أن الدوحة تتحدث مع الدول الآسيوية - السوق الرئيسية للغاز القطري - بشأن حصة في حملتها لزيادة الإنتاج السنوي بنسبة 60% إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.وقال الكعبي في مراسم التوقيع مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية، رايان لانس، إن "كونوكو فيليبس" ستمتلك حصة قدرها 6.25% في مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر، وهو جزء من أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.تمتلك شركتا "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية 9.37% لكل منهما في الحقل، بينما تمتلك شركة "قطر إنرجي" المملوكة للدولة النسبة المتبقية البالغة 75%.ذكرت تقارير أن الشركات الأجنبية دفعت ما مجموعه نحو خمسة مليارات دولار مقابل حصة مشتركة تبلغ 25% في حقل الشمال الجنوبي والذي سينتج نحو 16 مليون طن من الغاز سنويا.وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن الصفقة الأخيرة "تعزز علاقتنا الاستراتيجية الطويلة والمثمرة" مع الشركة الأمريكية. فيما وصفها لانس، بأنها "علامة فارقة أخرى في تواجد أعمال شركتنا في قطر".على الرغم من حملة أوروبا لتأمين إمدادات غاز جديدة، فإن اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند هي الأسواق الرئيسية لقطر، وهي منخرطة في صفقات طويلة الأجل مع الدول الآسيوية.وانتقد المسؤولان على حد سواء التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية تفكر في الحد من صادرات البلاد النفطية ومنتجات الطاقة الأخرى، في محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة في الداخل.وقال لانس إن تقييد ما يتم طرحه في الأسواق العالمية سيزيد الأسعار الدولية والأمريكية. فيما قال الكعبي إن "ديناميكيات السوق" يجب أن تملي الأسعار والأحجام.

https://sputnikarabic.ae/20221023/شركة-بريطانية-تستحوذ-على-حصة-بقيمة-15-مليار-دولار-في-حقل-غاز-قطري-1069385817.html

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد