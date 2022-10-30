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https://sputnikarabic.ae/20221030/غروندبرغ-يناقش-مع-أنصار-الله-في-مسقط-تجديد-الهدنة-في-اليمن-1069648162.html
غروندبرغ يناقش مع "أنصار الله" في مسقط تجديد الهدنة في اليمن
غروندبرغ يناقش مع "أنصار الله" في مسقط تجديد الهدنة في اليمن
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إجراء مناقشات مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، لتجديد... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T19:14+0000
2022-10-30T19:14+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
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سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الأممي عبر "تويتر"، إن "غروندبرغ اختتم زيارته إلى مسقط اليوم، حيث التقى خلالها بكبار المسؤولين في سلطنة عُمان ورئيس وفد التفاوض/ الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام".يذكر أنه منتصف الشهر الجاري، أعلن غروندبرغ خلال إحاطة لمجلس الأمن، تقديمه مقترحا منقحا لتمديد وتوسيع الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، معربا عن "الأسف من أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".وأعلنت "أنصار الله" في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/حكومة-اليمن-تتهم-أنصار-الله-بمنع-سفر-النساء-عبر-مطار-صنعاء-وبين-المحافظات-إلا-مع-مرافق-1069618426.html
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الحرب على اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, العالم العربي

غروندبرغ يناقش مع "أنصار الله" في مسقط تجديد الهدنة في اليمن

19:14 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إجراء مناقشات مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عاصمة سلطنة عمان، مسقط، لتجديد الهدنة الأممية التي انقضت مطلع الشهر الجاري.
سبوتنيك. وقال مكتب المبعوث الأممي عبر "تويتر"، إن "غروندبرغ اختتم زيارته إلى مسقط اليوم، حيث التقى خلالها بكبار المسؤولين في سلطنة عُمان ورئيس وفد التفاوض/ الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام".
يذكر أنه منتصف الشهر الجاري، أعلن غروندبرغ خلال إحاطة لمجلس الأمن، تقديمه مقترحا منقحا لتمديد وتوسيع الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، معربا عن "الأسف من أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".
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أمس, 21:00 GMT
وأعلنت "أنصار الله" في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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