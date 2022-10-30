https://sputnikarabic.ae/20221030/مصادر-أردنية-تؤكد-أن-ولي-العهد-الأردني-سيترأس-وفد-بلاده-المشارك-بالقمة-العربية-في-الجزائر-1069645863.html
مصادر أردنية تؤكد أن ولي العهد الأردني سيترأس وفد بلاده المشارك بالقمة العربية في الجزائر
مصادر أردنية تؤكد أن ولي العهد الأردني سيترأس وفد بلاده المشارك بالقمة العربية في الجزائر
أكدت مصادر أردنية مطلعة بالقمة العربية، اليوم الأحد، "مشاركة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالقمة العربية في الجزائر". 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T17:57+0000
2022-10-30T17:57+0000
2022-10-30T17:57+0000
الجزائر
القمة العربية بالجزائر
أخبار الأردن
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وقالت المصادر لمراسل سبوتنيك، إن "ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سيترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر يوم الثلاثاء، وذلك مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني".وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، دعا الأحد الماضي، إلى تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.جاء ذلك في رسالة بعث بها عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".وقال الصفدي في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ورسالة شفاهية من جلالته أكدت الحرص على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".كما ثمن الصفدي "الجهد الذي قامت به الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحب بإعلان الجزائر الذي أصدرته الفصائل الفلسطينية بعد لقائها في الجزائر".وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني".
https://sputnikarabic.ae/20221026/انطلاق-الاجتماعات-التحضيرية-للقمة-العربية-في-الجزائر-1069485544.html
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الجزائر, القمة العربية بالجزائر, أخبار الأردن
الجزائر, القمة العربية بالجزائر, أخبار الأردن
مصادر أردنية تؤكد أن ولي العهد الأردني سيترأس وفد بلاده المشارك بالقمة العربية في الجزائر
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أكدت مصادر أردنية مطلعة بالقمة العربية، اليوم الأحد، "مشاركة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالقمة العربية في الجزائر".
وقالت المصادر لمراسل سبوتنيك
، إن "ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سيترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر يوم الثلاثاء، وذلك مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني".
جاء ذلك في رسالة بعث بها عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ما نقلت قناة
"المملكة" الرسمية.
وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".
وقال الصفدي في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ورسالة شفاهية من جلالته أكدت الحرص على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".
وأضاف: "تناولت الرسالة أيضا الجهود المشتركة لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعاً، وحل قضايانا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية التي تمثل لنا جميعا القضية المركزية الأولى".
كما ثمن الصفدي "الجهد الذي قامت به الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحب بإعلان الجزائر
الذي أصدرته الفصائل الفلسطينية بعد لقائها في الجزائر".
وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني".