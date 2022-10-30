https://sputnikarabic.ae/20221030/وزير-الخارجية-العراقي-يلتقي-بنظيره-اليمني-ويؤكد-أن-المسألة-اليمنية-من-شواغل-السياسة-العراقية-1069646607.html

وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره اليمني ويؤكد أن المسألة اليمنية من "شواغل السياسة العراقية"

وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره اليمني ويؤكد أن المسألة اليمنية من "شواغل السياسة العراقية"

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن المسألة اليمنية من شواغل السياسة العراقية، مشددا على ضرورة إنهاء الصراع الدائر منذ عدة سنوات بين أبناء البلد الواحد. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T18:26+0000

2022-10-30T18:26+0000

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وأوضح بيان للوزارة الخارجية، في العراق، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 31 الذي تجري أعماله في الجزائر".وأضاف البيان بسحب وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه "جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء ما يجمع البلدين من روابط الأخوة، والمصالح الحيوية التي يأمل كلا الجانبين الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين".وأشار البيان إلى أن الوزير أعرب عن "اهتمام العراق بمُجرَيات الأحداث في اليمن"، مشددا على "ضرورة إنهاء الصراع الدائر منذ عدّة سنوات بين أبناء البلد الواحد".وأضاف الوزير: "نتابع ما يحدث في اليمن، ونشعر بالقلق إزاء تطوُّرات الأحداث (..) المسألة اليمنية من شواغل السياسة العراقية، ونحن مستعدون بحكم موقع العراق الجيوسياسي لتقديم كل ما من شأنه إنهاء الحرب".وأكد أن الموقف العراقي يتمثل في أن "يجلس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار"، لافتا إلى أن "الأوضاع في اليمن تؤثر في الوضع الأمني الإقليمي، وينبغي العمل الجاد على بسط الأمن، وتثبيت الاستقرار".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن "حكومة بلاده تولي موضوع الحوار الداخلي أهمية قصوى، وتشدد على ضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي اليمني؛ لأنه يتسبب بتفاقم الأزمة، وتصاعد وتيرة العنف"، مشددا على توجه الحكومة اليمنية الجاد للتوصل إلى اتفاق سلام، وإنهاء النزاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220402/العراق-يرحب-بإعلان-الهدنة-ووقف-العمليات-العسكرية-داخل-اليمن-1060776340.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي