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الإمارات وباكستان تختتمان التدريب العسكري المشترك "نصل البحر 4"
الإمارات وباكستان تختتمان التدريب العسكري المشترك "نصل البحر 4"
اختتمت وحدات من القوات المسلحة الإماراتية والباكستانية، اليوم الاثنين، فعاليات التمرين العسكري المشترك "نصل البحر 4" الذي أقيم في جمهورية باكستان الإسلامية في... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:27+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا التمرين العسكري جاء بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وكسب الخبرات والمعرفة العسكرية من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتية للوحدات المشاركة.يذكر أن الجيش الإماراتي جاء ضمن 5 جيوش عربية تمتلك أكثر من 3 آلاف طائرة حربية ونحو 9 آلاف دبابة، ويتراوح تصنيفها بين المرتبتين 12 و36 ضمن أقوى 142 جيشا في العالم.وتضم الأساطيل الحربية لجيوش الدول الخمس مئات الوحدات البحرية، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الدول الخمس تمتلك أقوى 5 جيوش عربية وهي:الجيش المصري: يحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة رقم 12 عالميا.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن

الإمارات وباكستان تختتمان التدريب العسكري المشترك "نصل البحر 4"

07:27 GMT 31.10.2022
© AP Photoالجيش الإماراتي
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo
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اختتمت وحدات من القوات المسلحة الإماراتية والباكستانية، اليوم الاثنين، فعاليات التمرين العسكري المشترك "نصل البحر 4" الذي أقيم في جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا التمرين العسكري جاء بهدف رفع كفاءة الجاهزية القتالية وكسب الخبرات والمعرفة العسكرية من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتية للوحدات المشاركة.
يذكر أن الجيش الإماراتي جاء ضمن 5 جيوش عربية تمتلك أكثر من 3 آلاف طائرة حربية ونحو 9 آلاف دبابة، ويتراوح تصنيفها بين المرتبتين 12 و36 ضمن أقوى 142 جيشا في العالم.
وتضم الأساطيل الحربية لجيوش الدول الخمس مئات الوحدات البحرية، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الدول الخمس تمتلك أقوى 5 جيوش عربية وهي:
الجيش المصري: يحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة رقم 12 عالميا.
الجيش السعودي: يحتل المرتبة الثانية عربيا و20 عالميا.
جيش الجزائر: يحتل المرتبة الثالثة عربيا و31 عالميا.
جيش العراق: يحتل المرتبة الرابعة عربيا و34 عالميا.
جيش الإمارات: يحتل المرتبة الخامسة عربيا و36 عالميا.
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