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https://sputnikarabic.ae/20221031/السفير-الروسي-لدى-بلغراد-التوترات-في-كوسوفو-متزامنة-مع-الضغط-الغربي-على-صربيا-1069656637.html
السفير الروسي لدى بلغراد: التوترات في كوسوفو متزامنة مع الضغط الغربي على صربيا
السفير الروسي لدى بلغراد: التوترات في كوسوفو متزامنة مع الضغط الغربي على صربيا
أعلن السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان- خارتشينكو، اليوم الاثنين، أن التوتر في كوسوفو يتزامن مع الضغط الغربي على صربيا كي تنضم بلغراد إلى العقوبات ضد... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T07:15+0000
2022-10-31T07:15+0000
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وقال السفير الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تزامن التوتر في كوسوفو مع زيادة الضغط على الرئيس فوتشيتش، ووفقًا للغرب، بهذا الشكل يمكن إجبار بلغراد على الانتقال إلى العقوبات ضد روسيا وبدعم من الغرب يجري إنشاء وتسليح " جيش "بريشتينا ويتزايد وجود قوات أمن ألبان كوسوفو في المناطق المأهولة بالصرب في شمال المنطقة" .وصرح خارتشينكو، بأن الحكومة الصربية الجديدة ستستمر في رفض العقوبات ضد روسيا.هذا ووافق البرلمان الصربي على حكومة جديدة برئاسة آنا برنابيتش، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر.ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
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السفير الروسي لدى بلغراد: التوترات في كوسوفو متزامنة مع الضغط الغربي على صربيا

07:15 GMT 31.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicبدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 28 مارس 2022
بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أعلن السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان- خارتشينكو، اليوم الاثنين، أن التوتر في كوسوفو يتزامن مع الضغط الغربي على صربيا كي تنضم بلغراد إلى العقوبات ضد روسيا.
وقال السفير الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تزامن التوتر في كوسوفو مع زيادة الضغط على الرئيس فوتشيتش، ووفقًا للغرب، بهذا الشكل يمكن إجبار بلغراد على الانتقال إلى العقوبات ضد روسيا وبدعم من الغرب يجري إنشاء وتسليح " جيش "بريشتينا ويتزايد وجود قوات أمن ألبان كوسوفو في المناطق المأهولة بالصرب في شمال المنطقة" .

وصرح خارتشينكو، بأن الحكومة الصربية الجديدة ستستمر في رفض العقوبات ضد روسيا.

هذا ووافق البرلمان الصربي على حكومة جديدة برئاسة آنا برنابيتش، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر.

ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
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