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https://sputnikarabic.ae/20221031/الصين-تؤكد-أن-الساسة-الأمريكيين-أعادوا-صياغة-نظرية-التسريب-المخبري-لكورونا-لتشويه-سمعتها-1069678270.html
الصين تؤكد أن الساسة الأمريكيين أعادوا صياغة نظرية "التسريب المخبري" لكورونا لتشويه سمعتها
الصين تؤكد أن الساسة الأمريكيين أعادوا صياغة نظرية "التسريب المخبري" لكورونا لتشويه سمعتها
أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن نظرية "تسرب (كوفيد-19) من أحد مختبراتها" ليست سوى كذبة ملفقة من قبل القوى المعادية للصين لأغراض سياسية وليس لها علاقة بالعلم. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:34+0000
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وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، إلى أن "الساسة الأمريكيين أعادوا بدافع نوايا سيئة صياغة نظرية "التسريب المختبري" من أجل تشويه سمعة الصين، في تجاهل للحقائق"، مؤكدا أن "تلك الأفعال ستؤدي فقط إلى إعاقة تتبع الأصول العلمية للفيروس، وتقويض التعاون الدولي لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد".وجاءت تصريحات ليجيان ردا على تقرير حديث صادر عن مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، والذي يتناول من جديد النظرية القائلة إن "كوفيد-19" نتج عن حادث تسرب من معمل في مدينة ووهان الصينية.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن موقف بلاده من تتبع أصول فيروس "كورونا" المستجد ثابت، وأن الصين طالما دعمت وشاركت في تعقب الأصول العالمية القائمة على العلم، مؤكدا في الوقت معارضته بشدة جميع أشكال التلاعب السياسي.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الصين تؤكد أن الساسة الأمريكيين أعادوا صياغة نظرية "التسريب المخبري" لكورونا لتشويه سمعتها

14:34 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
© AFP 2022 / GREG BAKER
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أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن نظرية "تسرب (كوفيد-19) من أحد مختبراتها" ليست سوى كذبة ملفقة من قبل القوى المعادية للصين لأغراض سياسية وليس لها علاقة بالعلم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي، إلى أن "الساسة الأمريكيين أعادوا بدافع نوايا سيئة صياغة نظرية "التسريب المختبري" من أجل تشويه سمعة الصين، في تجاهل للحقائق"، مؤكدا أن "تلك الأفعال ستؤدي فقط إلى إعاقة تتبع الأصول العلمية للفيروس، وتقويض التعاون الدولي لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد".
وجاءت تصريحات ليجيان ردا على تقرير حديث صادر عن مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، والذي يتناول من جديد النظرية القائلة إن "كوفيد-19" نتج عن حادث تسرب من معمل في مدينة ووهان الصينية.
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وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن موقف بلاده من تتبع أصول فيروس "كورونا" المستجد ثابت، وأن الصين طالما دعمت وشاركت في تعقب الأصول العالمية القائمة على العلم، مؤكدا في الوقت معارضته بشدة جميع أشكال التلاعب السياسي.
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