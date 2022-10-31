عربي
الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو
https://sputnikarabic.ae/20221031/انطلاق-القمة-الثلاثية-حول-قره-باغ-بمشاركة-بوتين-وعلييف-وباشينيان-في-سوتشي-1069690112.html
بوتين يؤكد أن انعقاد قمة حول قره باغ يظهر قدرة الطرفين على الاتفاق في المستقبل
بوتين يؤكد أن انعقاد قمة حول قره باغ يظهر قدرة الطرفين على الاتفاق في المستقبل
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T17:57+0000
2022-10-31T18:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053305169_0:34:1281:754_1920x0_80_0_0_024aabedf35e78a9a1eac85b8d19d50a.jpg
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) لوكالة "سبوتنيك"، أن القمة بدأت بالفعل، حيث سبق انعقاد القمة محادثات ثنائية بين كل من بوتين من جهة، وعلييف وباشينيان من جهة أخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053305169_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_dd92850b2437490b0bdf6ef6f30450f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يؤكد أن انعقاد قمة حول قره باغ يظهر قدرة الطرفين على الاتفاق في المستقبل

17:57 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 18:14 GMT 31.10.2022)
© Sputnikلقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية
لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) لوكالة "سبوتنيك"، أن القمة بدأت بالفعل، حيث سبق انعقاد القمة محادثات ثنائية بين كل من بوتين من جهة، وعلييف وباشينيان من جهة أخرى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عقد قمة حول قره باغ أظهر أن الأطراف يمكن أن تتفق على المستقبل، وأن الجميع مهتم بتطبيع العلاقات.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала