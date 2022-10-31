https://sputnikarabic.ae/20221031/انطلاق-القمة-الثلاثية-حول-قره-باغ-بمشاركة-بوتين-وعلييف-وباشينيان-في-سوتشي-1069690112.html
بوتين يؤكد أن انعقاد قمة حول قره باغ يظهر قدرة الطرفين على الاتفاق في المستقبل
بوتين يؤكد أن انعقاد قمة حول قره باغ يظهر قدرة الطرفين على الاتفاق في المستقبل
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T17:57+0000
2022-10-31T17:57+0000
2022-10-31T18:14+0000
روسيا
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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) لوكالة "سبوتنيك"، أن القمة بدأت بالفعل، حيث سبق انعقاد القمة محادثات ثنائية بين كل من بوتين من جهة، وعلييف وباشينيان من جهة أخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يؤكد أن انعقاد قمة حول قره باغ يظهر قدرة الطرفين على الاتفاق في المستقبل
17:57 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 18:14 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) لوكالة "سبوتنيك"، أن القمة بدأت بالفعل، حيث سبق انعقاد القمة محادثات ثنائية بين كل من بوتين من جهة، وعلييف وباشينيان من جهة أخرى.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عقد قمة حول قره باغ أظهر أن الأطراف يمكن أن تتفق على المستقبل، وأن الجميع مهتم بتطبيع العلاقات.