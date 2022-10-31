https://sputnikarabic.ae/20221031/بيسكوف-يعلق-على-إمكانية-إعادة-احتياطيات-الذهب-والنقد-الأجنبي-المجمد-1069673863.html
بيسكوف يعلق على إمكانية إعادة الاحتياطيات الروسية المجمدة من الذهب والنقد الأجنبي
بيسكوف يعلق على إمكانية إعادة الاحتياطيات الروسية المجمدة من الذهب والنقد الأجنبي
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على موضوع إمكانية إعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المجمد من قبل الغرب. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T13:10+0000
2022-10-31T13:10+0000
2022-10-31T13:22+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في إعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المجمدة من قبل الغرب، أجاب بيسكوف: "أن الأمل هو آخر ما يموت"، واصفا مثل هذه الإجراءات من قبل الغرب بأنها "سرقة دولية".وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بالنظر إلى أننا نتحدث عن عمل سرقة دولية وانتهاك لكل شيء وكل القواعد والقوانين الدولية فإننا بالطبع سنواصل الدفاع عن مصالحنا. الأمل هو آخر ما يموت".وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام "سويفت" العالمي للمعاملات المالية.ووفقا لتقدير وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فإن الدول الغربية، كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا، قامت بتجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أو حوالي 300 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220630/مجلس-الأمن-الروسي-تجميد-أصول-روسيا-في-الخارج-واحدة-من-أكبر-عمليات-السرقة-بالتاريخ-1064438138.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
بيسكوف يعلق على إمكانية إعادة الاحتياطيات الروسية المجمدة من الذهب والنقد الأجنبي
13:10 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على موضوع إمكانية إعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المجمد من قبل الغرب.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في إعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المجمدة من قبل الغرب، أجاب بيسكوف: "أن الأمل هو آخر ما يموت"، واصفا مثل هذه الإجراءات من قبل الغرب بأنها "سرقة دولية".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بالنظر إلى أننا نتحدث عن عمل سرقة دولية
وانتهاك لكل شيء وكل القواعد والقوانين الدولية فإننا بالطبع سنواصل الدفاع عن مصالحنا. الأمل هو آخر ما يموت".
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج
، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام "سويفت" العالمي للمعاملات المالية.
ووفقا لتقدير وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فإن الدول الغربية، كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا، قامت بتجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أو حوالي 300 مليار دولار.