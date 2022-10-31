https://sputnikarabic.ae/20221031/فلسطين-تدعو-اسرائيل-لوقف-برامجها-النووية-لإنشاء-منطقة-خالية-من-أسلحة-الدمار-الشامل-1069692898.html
فلسطين تدعو اسرائيل لوقف برامجها النووية وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
فلسطين تدعو اسرائيل لوقف برامجها النووية وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
رحبت السلطة الفلسطينية، بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة، "بضرورة أن تتخلص اسرائيل من أسلحتها النووية، [القرار الذي قدمته مصر]، وإنشاء منطقة شرق أوسط خالٍ... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T19:52+0000
2022-10-31T19:52+0000
2022-10-31T19:52+0000
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وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على "واجبات اسرائيل، في وضع برامجها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة النووية وغير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية امتثالها إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة"، حسب وكالة "سما" الفلسطينية.وعبر المالكي، عن "أهمية الإجماع الدولي بهذا الخصوص والمتمثل بتصويت غالبية ساحقة من الدول لصالح القرار"، مثمنا مواقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرارين.ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، "الدول التي لم تدعم القرارات للتراجع عن سياساتها التعسفية والتي تشجع اسرائيل على انتهاك القانون الدولي والخروج عن أعرافه"، مشيرا إلى أن "سياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة تقوّض القانون الدولي ومؤسساته".وقال إن "اعتماد القرارين يساهم في إطلاع أعضاء المنظومة الدولية على البرامج النووية الإسرائيلية التي تعرّض أمن واستقرار وحقوق الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني".ودعا المالكي، "الدول لتحمل مسؤولياتها في نزع السلاح النووي الإسرائيلي، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة الأولى المختصة بالأمن الدولي، ونزع التسلح في الأمم المتحدة، بما يساهم في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي في الشرق الأوسط، على طريق إرساء الأمن والسلم والاستقرار، وخطوة لبناء الثقة في الإقليم".
https://sputnikarabic.ae/20220929/إسرائيل-تبدي-استعدادها-لمشاركة-قدراتها-النووية-مع-بلدان-اتفاقيات-أبراهام-1068407252.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن
فلسطين تدعو اسرائيل لوقف برامجها النووية وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
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رحبت السلطة الفلسطينية، بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة، "بضرورة أن تتخلص اسرائيل من أسلحتها النووية، [القرار الذي قدمته مصر]، وإنشاء منطقة شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية".
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على "واجبات اسرائيل، في وضع برامجها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة النووية وغير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية امتثالها إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة"، حسب وكالة
"سما" الفلسطينية.
وعبر المالكي، عن "أهمية الإجماع الدولي بهذا الخصوص والمتمثل بتصويت غالبية ساحقة من الدول لصالح القرار"، مثمنا مواقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرارين.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، "الدول التي لم تدعم القرارات للتراجع عن سياساتها التعسفية والتي تشجع اسرائيل على انتهاك القانون الدولي والخروج عن أعرافه"، مشيرا إلى أن "سياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة تقوّض القانون الدولي ومؤسساته".
وقال إن "اعتماد القرارين يساهم في إطلاع أعضاء المنظومة الدولية على البرامج النووية الإسرائيلية التي تعرّض أمن واستقرار وحقوق الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني".
ودعا المالكي، "الدول لتحمل مسؤولياتها في نزع السلاح النووي الإسرائيلي، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة الأولى المختصة بالأمن الدولي، ونزع التسلح في الأمم المتحدة، بما يساهم في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي في الشرق الأوسط، على طريق إرساء الأمن والسلم والاستقرار، وخطوة لبناء الثقة في الإقليم".