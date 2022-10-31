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https://sputnikarabic.ae/20221031/مجلس-الشورى-القطري-يستنكر-تصريحات-وزيرة-الداخلية-الألمانية-بشأن-تنظيم-كأس-العالم-1069675729.html
مجلس الشورى القطري يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن تنظيم كأس العالم
مجلس الشورى القطري يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن تنظيم كأس العالم
استنكر مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، خلال جلسته الثانية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، التصريحات التي أدلت بها وزيرة داخلية... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T13:52+0000
2022-10-31T13:52+0000
العالم العربي
قطر
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن المجلس عبر عن "استيائه واستنكاره الشديدين من تلك التصريحات التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، كما أنها تأتي في وقت يثير الاستغراب، قبيل أيام من انطلاق البطولة"، مؤكدا أن "الهجمات التي تتعرض لها استضافة قطر للبطولة تأتي في سياق ممنهج، يفندها الواقع والشواهد".ودعا المجلس القطري الوزيرة الألمانية إلى "تحري الدقة في تصريحاتها بشأن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، وتجنب السعي لتحقيق مصالح حزبية وسياسية وشخصية من خلال إطلاق تصريحات زائفة، كما طالبها بالاطلاع عن كثب على أوضاع وواقع بيئة العمال وحقوق الإنسان في الدولة".وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية القطرية، يوم الجمعة الماضي، السفير الألماني لدى الدوحة، احتجاجا على تصريحات ‏وزيرة الداخلية الألمانية بشأن استضافة الدولة الخليجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.‏يذكر أن الوزيرة الألمانية ادعت أن "حق استضافة قطر للمونديال خادع للغاية وهناك معايير ينبغي الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول".
قطر
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العالم العربي, قطر
العالم العربي, قطر

مجلس الشورى القطري يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن تنظيم كأس العالم

13:52 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARمنظر عام يُظهر مدينة لوسيل الساحلية القطرية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022
منظر عام يُظهر مدينة لوسيل الساحلية القطرية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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استنكر مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، خلال جلسته الثانية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، التصريحات التي أدلت بها وزيرة داخلية جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن استضافة دولة قطر لبطولة "كأس العالم فيفا قطر 2022".
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن المجلس عبر عن "استيائه واستنكاره الشديدين من تلك التصريحات التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، كما أنها تأتي في وقت يثير الاستغراب، قبيل أيام من انطلاق البطولة"، مؤكدا أن "الهجمات التي تتعرض لها استضافة قطر للبطولة تأتي في سياق ممنهج، يفندها الواقع والشواهد".
واتهم المجلس المسؤولة الألمانية بـ"ضيق الأفق وسطحية البيانات والمعلومات التي بنت عليها موقفها، وانسياقها خلف تقارير وادعاءات مضللة، متجاهلة إشادة المنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيرها، بجهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان والعمال وتنفيذ إصلاحات جوهرية فيها".
ودعا المجلس القطري الوزيرة الألمانية إلى "تحري الدقة في تصريحاتها بشأن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، وتجنب السعي لتحقيق مصالح حزبية وسياسية وشخصية من خلال إطلاق تصريحات زائفة، كما طالبها بالاطلاع عن كثب على أوضاع وواقع بيئة العمال وحقوق الإنسان في الدولة".
وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية القطرية، يوم الجمعة الماضي، السفير الألماني لدى الدوحة، احتجاجا على تصريحات ‏وزيرة الداخلية الألمانية بشأن استضافة الدولة الخليجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.‏
يذكر أن الوزيرة الألمانية ادعت أن "حق استضافة قطر للمونديال خادع للغاية وهناك معايير ينبغي الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول".
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