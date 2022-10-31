https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو-تواصل-الحوار-مع-تركيا-والأمم-المتحدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1069653221.html
موسكو تواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب
موسكو تواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب
أعلن مركز التنسيق المشترك، أن روسيا أخطرت بأنه على الرغم من تعليق المشاركة في مبادرة "حبوب البحر الأسود"، فإنها ستواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة حول قضايا... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T00:25+0000
2022-10-31T00:25+0000
2022-10-31T00:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان، ليل الأحد/الاثنين، "جمعت الأمانة العامة للأمم المتحدة جميع الوفود في مركز التنسيق المشترك على شكل جلسة عامة. وأثناء الاجتماع، أعلن الوفد الروسي أنه سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة والوفد التركي حول قضايا الساعة، بينما تعلق روسيا الاتحادية مشاركتها في تنفيذ أنشطة المبادرة لفترة غير محددة، بما في ذلك عمليات التفتيش".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20221030/اتفاق-على-مرور-14-سفينة-عبر-البحر-الأسود-في-إطار-صفقة-الحبوب-1069650453.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو تواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب
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أعلن مركز التنسيق المشترك، أن روسيا أخطرت بأنه على الرغم من تعليق المشاركة في مبادرة "حبوب البحر الأسود"، فإنها ستواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة حول قضايا الساعة في الصفقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان، ليل الأحد/الاثنين، "جمعت الأمانة العامة للأمم المتحدة جميع الوفود في مركز التنسيق المشترك على شكل جلسة عامة. وأثناء الاجتماع، أعلن الوفد الروسي أنه سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة والوفد التركي
حول قضايا الساعة، بينما تعلق روسيا الاتحادية مشاركتها في تنفيذ أنشطة المبادرة لفترة غير محددة، بما في ذلك عمليات التفتيش".
وأضاف البيان، "وفد روسيا الاتحادي أعرب أيضا عن استعداده للتفاعل عن بعد بشأن القضايا التي تتطلب قرارا فوريا من مركز التنسيق المشترك".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.
ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.