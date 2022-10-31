https://sputnikarabic.ae/20221031/ميشوستين-يؤكد-ضرورة-إجراء-تقييم-دقيق-لاحتياجات-القوات-المسلحة-الروسية-1069675874.html

ميشوستين يؤكد ضرورة إجراء تقييم دقيق لاحتياجات القوات المسلحة الروسية

ميشوستين يؤكد ضرورة إجراء تقييم دقيق لاحتياجات القوات المسلحة الروسية

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، على ضرورة إكمال تشكيل المهام المستهدفة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية في أقرب وقت ممكن، وتقييم... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T14:03+0000

2022-10-31T14:03+0000

2022-10-31T14:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال رئيس الوزراء الروسي في اجتماع عقد للمجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية: "في أقصر وقت ممكن، سيتعين علينا إكمال تشكيل الأهداف ذات الصلة في المجالات الرئيسية. وللقيام بذلك، نحتاج إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية بدقة، ومقارنتها بالقدرات الحالية... التفكير فيما يجب القيام به لتوسيعها، وبالطبع ضمان الجودة المناسبة".ونوه ميشوستين إلى ضرورة إنشاء نظام رقابة صارم، وقال: "إنني مقتنع بأنه من الضروري، بالتوازي مع ذلك، تعديل الآليات الإدارية وإنشاء نظام رقابة صارم. وينبغي وضع جداول مفصلة لكل تسمية ولكل مصنع. وإذا لزم الأمر، تم إعداد مقترحات لتوضيح أمر دفاع الدولة والوثائق ذات الصلة من بينها الوثائق التي تنسق توريد المواد الخام والمكونات الضرورية".وشدد ميشوستين على أن هذا ينطبق أيضا على الإصلاح والترميم والبناء والتركيب وغيرها من الأعمال في مرافق البنية التحتية للأغراض الاجتماعية أو الشخصية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات، كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ أنشطة الرعاية الصحية وإعادة التأهيل.

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