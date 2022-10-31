عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/ميشوستين-يؤكد-ضرورة-إجراء-تقييم-دقيق-لاحتياجات-القوات-المسلحة-الروسية-1069675874.html
ميشوستين يؤكد ضرورة إجراء تقييم دقيق لاحتياجات القوات المسلحة الروسية
ميشوستين يؤكد ضرورة إجراء تقييم دقيق لاحتياجات القوات المسلحة الروسية
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، على ضرورة إكمال تشكيل المهام المستهدفة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية في أقرب وقت ممكن، وتقييم... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T14:03+0000
2022-10-31T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889667_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_e807380c08126fc7d70fa791529d556d.jpg
وقال رئيس الوزراء الروسي في اجتماع عقد للمجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية: "في أقصر وقت ممكن، سيتعين علينا إكمال تشكيل الأهداف ذات الصلة في المجالات الرئيسية. وللقيام بذلك، نحتاج إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية بدقة، ومقارنتها بالقدرات الحالية... التفكير فيما يجب القيام به لتوسيعها، وبالطبع ضمان الجودة المناسبة".ونوه ميشوستين إلى ضرورة إنشاء نظام رقابة صارم، وقال: "إنني مقتنع بأنه من الضروري، بالتوازي مع ذلك، تعديل الآليات الإدارية وإنشاء نظام رقابة صارم. وينبغي وضع جداول مفصلة لكل تسمية ولكل مصنع. وإذا لزم الأمر، تم إعداد مقترحات لتوضيح أمر دفاع الدولة والوثائق ذات الصلة من بينها الوثائق التي تنسق توريد المواد الخام والمكونات الضرورية".وشدد ميشوستين على أن هذا ينطبق أيضا على الإصلاح والترميم والبناء والتركيب وغيرها من الأعمال في مرافق البنية التحتية للأغراض الاجتماعية أو الشخصية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات، كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ أنشطة الرعاية الصحية وإعادة التأهيل.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-يؤكد-استعداد-روسيا-تعويض-انخفاض-كميات-الحبوب-لدى-البلدان-الأكثر-فقرا-على-نفقتها-الخاصة-1069672551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889667_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_afdbd9ad1bc786379ed9b124c3e2a4c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ميشوستين يؤكد ضرورة إجراء تقييم دقيق لاحتياجات القوات المسلحة الروسية

14:03 GMT 31.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 6 أبريل 2022
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 6 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، على ضرورة إكمال تشكيل المهام المستهدفة لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية في أقرب وقت ممكن، وتقييم الاحتياجات الحقيقية بأقصى درجات الدقة ومقارنتها مع قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقال رئيس الوزراء الروسي في اجتماع عقد للمجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية: "في أقصر وقت ممكن، سيتعين علينا إكمال تشكيل الأهداف ذات الصلة في المجالات الرئيسية. وللقيام بذلك، نحتاج إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية بدقة، ومقارنتها بالقدرات الحالية... التفكير فيما يجب القيام به لتوسيعها، وبالطبع ضمان الجودة المناسبة".
ونوه ميشوستين إلى ضرورة إنشاء نظام رقابة صارم، وقال: "إنني مقتنع بأنه من الضروري، بالتوازي مع ذلك، تعديل الآليات الإدارية وإنشاء نظام رقابة صارم. وينبغي وضع جداول مفصلة لكل تسمية ولكل مصنع. وإذا لزم الأمر، تم إعداد مقترحات لتوضيح أمر دفاع الدولة والوثائق ذات الصلة من بينها الوثائق التي تنسق توريد المواد الخام والمكونات الضرورية".
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يؤكد استعداد روسيا تعويض انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا على نفقتها الخاصة
12:28 GMT
وشدد ميشوستين على أن هذا ينطبق أيضا على الإصلاح والترميم والبناء والتركيب وغيرها من الأعمال في مرافق البنية التحتية للأغراض الاجتماعية أو الشخصية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات، كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ أنشطة الرعاية الصحية وإعادة التأهيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала