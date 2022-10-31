https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-يؤكد-استعداد-روسيا-تعويض-انخفاض-كميات-الحبوب-لدى-البلدان-الأكثر-فقرا-على-نفقتها-الخاصة-1069672551.html

الكرملين يؤكد استعداد روسيا تعويض انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا على نفقتها الخاصة

الكرملين يؤكد استعداد روسيا تعويض انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا على نفقتها الخاصة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تضمن استعدادها للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T12:28+0000

2022-10-31T12:28+0000

2022-10-31T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102261/41/1022614121_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_c184f81118b70d77a50c84833a00c071.jpg

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية لديها طريقة لكيفية تنفيذ دعم الدول الأفريقية بعد تعليق مشاركة روسيا في "اتفايقة الحبوب"، إن هذه القضية معقدة ولم يتم حلها بعد، وأضاف: "كان هناك أيضا بيان أدلى به وزير الزراعة لدينا (في روسيا)، دميتري باتروشيف، الذي قال إنه على استعداد لتعويض النقص في الكميات (القمح) لدى البلدان الأشد فقراً".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مواصلة "صفقة الحبوب" دون مشاركة روسيا: "في الظروف التي تشير فيها روسيا إلى استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، بالطبع، من غير المرجح أن يتم تنفيذ مثل هذه الصفقة. وقد تأخذ طابعا مختلفا، أكثر مخاطرة وخطورة وغير مضمونة"وبدوره، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن روسيا ستفي بكافة التزاماتها لتوريد القمح لمصر، بعد تعليق مشاركتها في "صفقة الغذاء" ونتوقع إيجاد أفضل الحلول التي من شأنها استمرار التعاون في هذا المجال.وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول مدى تأثير تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الغذاء" على توريد القمح الروسي لمصر: "كل ما اتفقنا عليه مع شركائنا، بما في ذلك شركاء مهمين مثل مصر، والتي لدينا معها قدر كبير جدا من التعاون في مختلف المجالات، سيتم تنفيذه".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".

https://sputnikarabic.ae/20221031/روسيا-تتوقع-إيجاد-الحلول-المثلى-بعد-تعليق-المشاركة-في-صفقة-الغذاء-لمواصلة-التعاون-مع-مصر-1069667973.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا