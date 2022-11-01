https://sputnikarabic.ae/20221101/حفتر-يهدد-بـخوض-معركة-فاصلة-لتحرير-ليبيا-ويدعو-الشعب-للتمسك-بحق-تقرير-المصير-1069699090.html
حفتر يهدد بـ"خوض معركة فاصلة" لتحرير ليبيا ويدعو الشعب للتمسك بحق تقرير المصير
حفتر يهدد بـ"خوض معركة فاصلة" لتحرير ليبيا ويدعو الشعب للتمسك بحق تقرير المصير
هدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، "بخوض معركة فاصلة لتحرير البلاد إذا فشلت المساعي السلمية"، مؤكدا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T07:11+0000
2022-11-01T07:11+0000
2022-11-01T07:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065033687_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0208ae2643cfd0ec725dfe6b38a422d4.jpg
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن حفتر قوله خلال زيارة إلى منطقة الجفرة، "سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة".وأضاف: "نقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة"، متابعا: "التجارب أثبتت أن أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها".واعتبر قائد الجيش الليبي، أن "المشهد الليبي بات يختلف عما كان عليه من قبل"، لافتا إلى أنه "يشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري".وذكر حفتر أن "القيادة العامة للجيش تحث الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية"، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي "لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-الأمن-يصوت-على-تمديد-بعثة-الأمم-المتحدة-إلى-ليبيا-لمدة-عام-1069591995.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065033687_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_c564fddb4561ea76ea53e30841612564.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
حفتر يهدد بـ"خوض معركة فاصلة" لتحرير ليبيا ويدعو الشعب للتمسك بحق تقرير المصير
تابعنا عبر
هدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، "بخوض معركة فاصلة لتحرير البلاد إذا فشلت المساعي السلمية"، مؤكدا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام ليبية
عن حفتر قوله خلال زيارة إلى منطقة الجفرة، "سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة".
وأضاف: "نقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة"، متابعا: "التجارب أثبتت أن أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها".
واعتبر قائد الجيش الليبي، أن "المشهد الليبي بات يختلف عما كان عليه من قبل"، لافتا إلى أنه "يشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري".
وذكر حفتر أن "القيادة العامة للجيش تحث الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية"، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي "لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.