https://sputnikarabic.ae/20221101/شويغو-يعلن-عن-تحييد-مئات-المرتزقة-خلال-أسبوعين-1069706928.html
شويغو يعلن عن تحييد مئات المرتزقة خلال أسبوعين
شويغو يعلن عن تحييد مئات المرتزقة خلال أسبوعين
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تقلل بشكل فعال من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا من خلال ضرب البنية التحتية الحيوية للعدو. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T10:58+0000
2022-11-01T10:58+0000
2022-11-01T10:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات شويغو الذي قال: "نستمر في ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية بشكل فعال، فضلاً عن المنشآت التي تؤثر على الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، يتم اتخاذ تدابير شاملة لمنع وفاة المواطنين الأوكرانيين".وأشار إلى أن "نظام كييف يواصل القيام بأعمال إرهابية لتدمير السكان المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية".وأضاف شويغو بالقول إن نحو 200 من المرتزقة الأجانب قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا على أنه تم تدمير أكثر من 74 دبابة و 235 عربة مدرعة أخرى وقاذفتي صواريخ هيمارس و 268 مركبة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو يعلن عن تحييد مئات المرتزقة خلال أسبوعين
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تقلل بشكل فعال من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا من خلال ضرب البنية التحتية الحيوية للعدو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات شويغو الذي قال: "نستمر في ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية بشكل فعال، فضلاً عن المنشآت التي تؤثر على الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، يتم اتخاذ تدابير شاملة لمنع وفاة المواطنين الأوكرانيين".
وأشار إلى أن "نظام كييف يواصل القيام بأعمال إرهابية لتدمير السكان المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية".
وأضاف شويغو بالقول إن نحو 200 من المرتزقة الأجانب قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا على أنه تم تدمير أكثر من 74 دبابة و 235 عربة مدرعة أخرى وقاذفتي صواريخ هيمارس و 268 مركبة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة".