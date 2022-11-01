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شويغو يعلن عن تحييد مئات المرتزقة خلال أسبوعين
شويغو يعلن عن تحييد مئات المرتزقة خلال أسبوعين
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تقلل بشكل فعال من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا من خلال ضرب البنية التحتية الحيوية للعدو. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T10:58+0000
2022-11-01T10:58+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات شويغو الذي قال: "نستمر في ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية بشكل فعال، فضلاً عن المنشآت التي تؤثر على الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، يتم اتخاذ تدابير شاملة لمنع وفاة المواطنين الأوكرانيين".وأشار إلى أن "نظام كييف يواصل القيام بأعمال إرهابية لتدمير السكان المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية".وأضاف شويغو بالقول إن نحو 200 من المرتزقة الأجانب قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا على أنه تم تدمير أكثر من 74 دبابة و 235 عربة مدرعة أخرى وقاذفتي صواريخ هيمارس و 268 مركبة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة".
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روسيا
روسيا

شويغو يعلن عن تحييد مئات المرتزقة خلال أسبوعين

10:58 GMT 01.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية تقلل بشكل فعال من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا من خلال ضرب البنية التحتية الحيوية للعدو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات شويغو الذي قال: "نستمر في ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية بشكل فعال، فضلاً عن المنشآت التي تؤثر على الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، يتم اتخاذ تدابير شاملة لمنع وفاة المواطنين الأوكرانيين".
وأشار إلى أن "نظام كييف يواصل القيام بأعمال إرهابية لتدمير السكان المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية".
وأضاف شويغو بالقول إن نحو 200 من المرتزقة الأجانب قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا على أنه تم تدمير أكثر من 74 دبابة و 235 عربة مدرعة أخرى وقاذفتي صواريخ هيمارس و 268 مركبة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة".
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