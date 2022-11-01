https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T10:24+0000
2022-11-01T10:24+0000
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لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
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انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83 بالمئة مقابل 49.17 بالمئة.