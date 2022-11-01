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https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى

10:24 GMT 01.11.2022
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انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83 بالمئة مقابل 49.17 بالمئة.
لولا دا سيلفا... من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى - سبوتنيك عربي
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