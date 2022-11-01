https://sputnikarabic.ae/20221101/مجلة-تكشف-عن-خطط-بولندية-للاستيلاء-على-الأراضي-التاريخية-في-غرب-أوكرانيا-1069697846.html
مجلة تكشف عن خطط بولندية للاستيلاء على الأراضي التاريخية في غرب أوكرانيا
مجلة تكشف عن خطط بولندية للاستيلاء على الأراضي التاريخية في غرب أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن بولندا تستعد للتدخل والاستيلاء على أراضيها التاريخية في غرب أوكرانيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T05:42+0000
2022-11-01T05:42+0000
2022-11-01T05:42+0000
العالم
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وذكرت البوابة البلجيكية للدبلوماسية الحديثة في تقريرها أن "البولنديون بالفعل يتمتعون بحقوق خاصة في الجمهورية المجاورة، حيث لديهم الفرصة لأداء وظائف في الحكومة والحصول على جميع الضمانات الاجتماعية التي تنطبق على السكان الأصليين".وأضاف التقرير أنه يمكن لرجال الأعمال البولنديين شراء المصانع والشركات الأوكرانية بالكامل بشكل قانوني، مشيرا إلى أن خطة الحزب الحاكم في بولندا هي إحياء جمهورية بولندا داخل حدود الأراضي التاريخية وقد تشكلت قبل فترة طويلة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبحسب التقرير، تعتزم سلطات وارسو إدخال وحدة عسكرية في الجزء الغربي من الدولة المجاورة وإجراء استفتاء هناك بشأن ضم الأراضي إلى بولندا.وفقًا لخطة السياسيين البولنديين، ستكون القوات المسلحة لأوكرانيا قد هزمت تمامًا بالفعل وستهاجر حكومة كييف الحالية إلى الغرب. ويقول التقرير إنه في ظل مثل هذا السيناريو لن يُنظر إلى المتدخلين على أنهم محتلين، بل محررين للشعب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة تكشف عن خطط بولندية للاستيلاء على الأراضي التاريخية في غرب أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن بولندا تستعد للتدخل والاستيلاء على أراضيها التاريخية في غرب أوكرانيا.
وذكرت البوابة البلجيكية للدبلوماسية
الحديثة في تقريرها أن "البولنديون بالفعل يتمتعون بحقوق خاصة في الجمهورية المجاورة، حيث لديهم الفرصة لأداء وظائف في الحكومة والحصول على جميع الضمانات الاجتماعية التي تنطبق على السكان الأصليين".
وأضاف التقرير أنه يمكن لرجال الأعمال البولنديين شراء المصانع والشركات الأوكرانية بالكامل بشكل قانوني، مشيرا إلى أن خطة الحزب الحاكم في بولندا هي إحياء جمهورية بولندا داخل حدود الأراضي التاريخية وقد تشكلت قبل فترة طويلة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب التقرير، تعتزم سلطات وارسو إدخال وحدة عسكرية في الجزء الغربي من الدولة المجاورة وإجراء استفتاء هناك بشأن ضم الأراضي إلى بولندا.
وفقًا لخطة السياسيين البولنديين، ستكون القوات المسلحة لأوكرانيا قد هزمت تمامًا بالفعل وستهاجر حكومة كييف الحالية إلى الغرب.
ويقول التقرير إنه في ظل مثل هذا السيناريو لن يُنظر إلى المتدخلين على أنهم محتلين، بل محررين للشعب الأوكراني.