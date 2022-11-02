https://sputnikarabic.ae/20221102/أوروبا-تسجل-زيادة-مضاعفة-في-درجات-الحرارة-مقارنة-بالمتوسط-العالمي-1069760704.html
أوروبا تسجل زيادة مضاعفة في درجات الحرارة مقارنة بالمتوسط العالمي
أوروبا تسجل زيادة مضاعفة في درجات الحرارة مقارنة بالمتوسط العالمي
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت بأكثر من الضعفين في الثلاثين عاما الماضية مقارنة بالمتوسط العالمي، ما... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:34+0000
2022-11-02T16:34+0000
2022-11-02T16:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت المنظمة في بيان أن درجات الحرارة في أوروبا زادت بأكثر من ضعفي المتوسط العالمي خلال الثلاثين عاما الماضية، وهي أعلى نسبة في أي قارة في العالم.وأضافت أن الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات والآثار الأخرى للتغير المناخي ستزيد من التأثير على المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية.بين عامي 1991 و2021، ارتفعت درجات الحرارة في أوروبا بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسطها 0.5 درجة مئوية لكل عقد. ونتيجة لذلك، فقدت الأنهار الجليدية في جبال الألب 30 مترا (98 قدما) من سمك الجليد بين عامي 1997 و2021 ، كما جاء في البيان.في الوقت نفسه، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 31% بين عامي 1990 و2020، مع توقع بلوغ هدف التخفيض الصافي 55% بحلول عام 2030، بحسب المنظمة.حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تغير المناخ سيظل له تأثير سلبي على صحة الناس في الدول الأوروبية، متوقعة أن تزداد الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220809/بريطانيا-تعلن-حالة-التأهب-من-الدرجة-الصفراء-بسبب-ارتفاع-الحرارة-1066211211.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات, مجتمع
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات, مجتمع
أوروبا تسجل زيادة مضاعفة في درجات الحرارة مقارنة بالمتوسط العالمي
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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت بأكثر من الضعفين في الثلاثين عاما الماضية مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يظهر أعلى زيادة في كل القارات.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت المنظمة في بيان أن درجات الحرارة في أوروبا زادت بأكثر من ضعفي المتوسط العالمي خلال الثلاثين عاما الماضية، وهي أعلى نسبة في أي قارة في العالم.
وأضافت أن الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات والآثار الأخرى للتغير المناخي ستزيد من التأثير على المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية.
بين عامي 1991 و2021، ارتفعت درجات الحرارة في أوروبا بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسطها 0.5 درجة مئوية لكل عقد. ونتيجة لذلك، فقدت الأنهار الجليدية في جبال الألب 30 مترا (98 قدما) من سمك الجليد بين عامي 1997 و2021 ، كما جاء في البيان.
في الوقت نفسه، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 31% بين عامي 1990 و2020، مع توقع بلوغ هدف التخفيض الصافي 55% بحلول عام 2030، بحسب المنظمة.
حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تغير المناخ
سيظل له تأثير سلبي على صحة الناس في الدول الأوروبية، متوقعة أن تزداد الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه في المستقبل.